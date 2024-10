Poslanci kritizovali neprítomnosť ministra Takáča na výbore ohľadom končiacej akreditácie PPA

Po zasadnutí mimoriadneho Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie sa člen výboru a poslanec Alojz Hlina (SaS) vyjadril, že výbor nebol uznášaniaschopný z dôvodu neprítomnosti koaličných poslancov. Upozornil, že išlo o tému, ktorá zaujíma tisíce poľnohospodárov, keďže 15. októbra končí akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá funguje ako banka pre poľnohospodárstvo.

Neúcta k poľnohospodárskemu sektoru

„Je legitímne sa pýtať, či je všetko v poriadku. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko sa odmietol vyjadriť. Považujem to za prejav neúcty k poľnohospodárskemu sektoru. Nevieme čo sa bude diať po 15. októbri. Možno je nakoniec všetko v poriadku, ale nevieme to, hoci šumy sú rôzne. Pokiaľ viem PPA dala harmonogram poľnohospodárom ako sa budú realizovať preddavky, kedy sa budú spracovávať žiadosti a ak by bola ohrozená akreditácia, tak aj ten harmonogram potom bude ohrozený,“ poznamenal Hlina.

Poslanec Marián Čaučík (KDH) po zasadnutí dodal, že sa chcel na výbore spýtať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča na pripravenosť akreditácie PPA a vyjadril obavy, či časté personálne zmeny na agentúre ako aj zamestnanci spájaní s bývalými kauzami na ministerstve neovplyvnia udelenie akreditácie Európskou komisiou (EK).

Akreditácia PPA

Zdôraznil tiež dôležitosť Registra užívacích vzťahov, ktorý by mal vyriešiť nejasné vzťahy k pozemkom pri akreditácii.

„Ak EK neschváli akreditáciu PPA, tak nám hrozí, že sa nebudú môcť preplácať platby poľnohospodárom z európskych zdrojov. A to by bola obrovská sekera pre štátny rozpočet v hodnote dvoch miliárd eur. Toto môže pre ministra Takáča znamenať stratu stoličku, ak akreditácia neprejde,“ povedal Čaučík.

Nič nehrozí

Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) odkázala, že je nehorázne, že minister Takáč neprišiel na výbor. „Tých informácií je veľmi málo a zaráža ma, ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pristupuje k tejto otázke. Bavíme sa o prerozdeľovaní stoviek miliónov eur. Ak by mali všetko pripravené, nebol by dôvod to neodprezentovať na výbore,“ skonštatovala.

Predseda výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (nom.SNS) pre agentúru SITA v tejto súvislosti uviedol.

„Pán minister Takáč nás ubezpečil, že čo sa týka PPA je všetko v poriadku a nič nehrozí. Koalícia sa odmieta zúčastňovať na politicko-populistických hrách pána Hlinu,“ povedal Huliak.