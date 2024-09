Takáč vyzval príjemcov na zvýšenie čerpania Programu rozvoja vidieka, do konca roka je potrebné využiť 267 miliónov eur (video)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) spoločne vyzvali prijímateľov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, aby zvýšili aktivitu pri čerpaní schválených finančných prostriedkov.

„K 31. augustu bolo zatiaľ čerpaných skoro 70 miliónov eur. Do konca roka je však potrebné vyčerpať ešte 267 miliónov eur, čo nie je ľahká situácia. Dôvodom prečo sme zvolali túto tlačovú besedu je zaznamenaný pokles poskytnutých finančných prostriedkov v mesiaci august,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Na utorkovom stretnutí boli prítomní zástupcovia poľnohospodárov, lesníkov, obcí, miest a ďalších odborových organizácií, ktorí apelovali na efektívne podávanie žiadostí o platby.

Prijali aj rôzne systémové opatrenia

„Na MPRV SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sme prijali dôležité kroky, aby sme zjednodušili a zrýchlili procesy čerpania finančných prostriedkov. Potrebujeme však, aby sami žiadatelia boli aktívni a podávali žiadosti o platby čo najskôr a neprenechávali ich na poslednú chvíľu,“ uviedol minister a dodal, že na podporu sektora prijali aj rôzne systémové opatrenia.

Ako príklad uviedol malú investíciu do 100-tisíc eur. Zníženie počtu kontrol na mieste zo 100 % na 5 %. Zavedenie návštevy na mieste. Doplnenie finančných prostriedkov do jednotlivých výziev a zavedenie zálohových platieb. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko, upozornil na najčastejšie chyby, ktoré prijímatelia robia.

„Tak, ako minister povedal, na PPA sme spravili veľa opatrení, aby sme zrýchlili čerpanie Programu rozvoja vidieka (PRV). Dovoľte, aby som Vám priblížil, s akými najčastejšími chybami sa stretávame z pohľadu prijímateľov PRV. Čo sa týka žiadostí o platbu veľmi veľký problém je nekompletnosť povinných príloh k žiadosti o platbu. Tak isto neplnenie podmienok, ktoré sa prijímateľ zaviazal v rámci zmluvy o poskytnutí NFP napríklad čo sa týka navýšenia VDJ (Veľká dobytčia jednotka pozn.red.). Tiež máme problém s častými zmenami v rámci projektov, ale najmä s tým, že prijímatelia nás o nich informujú neskoro. A tak isto sa stretávame s veľmi častými nedoplatkami voči organizáciám štátu ako je Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,“ informoval Čepko.

O finančné prostriedky môžeme prísť

Podľa neho je potrebné si uvedomiť, že o finančné prostriedky určené pre nás, môžeme prísť. A všetky tie investície na opravu maštalí, nákup techniky, ale tak isto aj na opatrenia z pohľadu regiónov budú nenávratne preč.

Andrej Gajdoša, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) k výzve ministra Takáča dodal, že kroky MPRV SR a PPA nespochybniteľne hovoria o tom, že ich snaha je veľká. Preto oslovia partnerov v organizácií, aby sa zapojili do výzvy.

„V každom prípade vítame túto iniciatívu. Je nevyhnutné zjednodušiť výzvy a skrátiť proces schvaľovania projektov, ktorý je v súčasnosti príliš zdĺhavý. Pretože ak poľnohospodár obdrží výzvu, ktorej ani po troch prečítaniach nerozumel, tak do tej výzvy ani nepôjde. Ak v Čechách schvaľujú projekt tri týždne, tak u nás to nemôže byť 300 dní. To je apel aj do budúcna,“ povedal Gajdoš.

Podávanie žiadostí by nemali odkladať

Podpredsedníčka Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) a Vidiecka platforma tiež vyzvali prijímateľov, aby neodkladali podávanie žiadostí a využili dostupné finančné prostriedky v prospech svojich projektov.

„Je dôležité, aby sme nezahadzovali tieto financie, ktoré sú určené pre nás,“ vyjadrili spoločne.

„Po minulých skúsenostiach, mi neostáva nič iné len držať prsty. Toto je dôležitý míľnik, že sme sa takto stretli aj veľký aj malý. Toto je jediná cesta ako Slovensku pomôcť. A tou je cesta spolupráce. Mnoho z tých vecí sú dobré, ako napríklad zálohové platby, o ktorých sme hovorili už pred piatimi rokmi. Verím, že sa posunieme dopredu a spoločnými silami pomôžeme slovenskému agrosektoru a PPA tu bude pre nás a nie opačne,“ uzavrel Marián Glovaťák, predseda ASYF.