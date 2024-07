Obilnín bude menej o 460-tisíc ton, prvé odhady predpokladajú pokles úrody. Analytik priblížil aj vplyv na cenový vývoj

aktualizované 8. júla 2024, 10:40

Prvé odhady úrody na rok 2024 naznačujú medziročný pokles úrody hustosiatych obilnín o viac ako 14 %. Celková úroda hustosiatych obilnín sa očakáva na úrovni 2,7 milióna ton, čo je v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o takmer 460-tisíc ton menej. Zníženie pestovateľskej výmery pšenice výrazne prispelo k tomuto poklesu.

Celková osiata plocha hustosiatych obilnín bola 506,9 tisíc hektárov, čo je medziročný pokles o 7,8 %. Úroda repky olejnej by mala medziročne poklesnúť o 22 %, pričom sa očakáva zber takmer 420-tisíc ton pri výnose 2,95 tony z hektára.

Minulý rok obilninám pomohlo počasie

Tieto údaje vyplývajú z prvého odhadu úrody, ktorý spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR na základe informácií zozbieraných k 20. júnu 2024. Minuloročné priaznivé počasie významne podporilo úrodnosť obilnín, pričom všetky výnosy z hektára obilnín prekročili päťročné priemery.

Tento rok síce teplé jarné počasie umožnilo skoršie dozrievanie, ale intenzívne zrážky a striedanie teplôt pred žatvou môžu ovplyvniť celkovú úrodu. Poľnohospodári očakávajú medziročný pokles úrody, ale s výnimkou jačmeňa a repky by hektárové výnosy mali prekročiť päťročné priemery.

Takmer dva milióny ton pšenice

Ako uviedol ŠÚ SR, pšenica, najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku, sa v tomto roku pestuje na ploche 349-tisíc hektárov, čo je takmer o 14 % menej ako v minulom roku.

„Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,65 tony pšenice z hektára, čo je však o 4,8 % viac ako päťročný priemer z rokov 2019 až 2023. Celková úroda pšenice by tak mala dosiahnuť takmer dva milióny ton,“ odhadol ŠÚ SR.

Foto: Štatistický úrad SR

Jačmeň, druhá najpestovanejšia hustosiata obilnina, by mal dosiahnuť úrodu 637-tisíc ton, čo je o 5,6 % viac než vlani. Priemerná očakávaná produkcia je päť ton z hektára, čo je o 0,3 tony menej ako vlani. Výrazne vyššie úrody sa očakávajú pri ovse a tritikale.

Produkcia tritikale by mala byť vyššia

Úroda ovsa by mohla dosiahnuť 35,4-tisíc ton, čo je o 74 % viac ako vlani, pričom nárast osiatych plôch a hektárového výnosu sú hlavnými faktormi. Tritikale by malo dosiahnuť produkciu 42,9-tisíc ton, čo predstavuje medziročný nárast o 44 % vďaka väčšej osevnej ploche a vyššiemu hektárovému výnosu.

„Osevná plocha raže sa medziročne znížila z 11,8-tisíc na 8,3-tisíc hektárov, čo sa odráža na úrode odhadovanej na 32,7-tisíc ton. To predstavuje 93 % hodnoty vlaňajšej produkcie,“ konštatoval ŠÚ SR. Úroda repky olejky sa očakáva na úrovni 420-tisíc ton, čo je 78 % úrovne produkcie minulého roka, najmä v dôsledku nižších osevných plôch a hektárového výnosu.

Odhady úrody sa realizujú trikrát ročne

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Prvý odhad z údajov zisťovaných k 20. júnu je zverejňovaný začiatkom júla.

Druhý odhad úrody realizovaný k 15. augustu sa zverejňuje koncom augusta a tretí odhad k 15. septembru je publikovaný na prelome septembra a októbra. Definitívne výsledky o úrode za rok 2024 zverejňuje Štatistický úrad SR v marci nasledujúceho roka v publikácii.

Vplyv na cenový vývoj

„Zverejnené údaje potvrdzujú opakujúci sa trend vplyvu osiatej výmery na celkovú produkciu, keď poľnohospodári reagujú najmä na vývoj cien na svetových a európskych trhoch a uprednostňujú pestovanie plodín s vyššou, rentabilnejšou cenou. Pokles cien pšenice na jeseň minulého roka sa tak prejavil v nižšej osiatej výmere aj u nás. Vplyv na cenový vývoj na Slovensku bude podľa nášho názoru mierny, rásť by mohli najmä ceny chlebovín a biopalív, čo by sa mohlo prejaviť na jeseň, keď budú známe konečné úrovne produkcie obilnín a repky. Potravinová inflácia tak bude mať na domácu infláciu stále vyšší vplyv a po neklesajúcich cenách vajec a syrov, by sme mohli vidieť aj mierny rast cien pečiva,“ uviedol Tomáš Boháček, analytik 365.bank k zverejnenej správe od ŠÚ SR k odhadom úrody.