Progresívne Slovensko šíri hystériu a klamstvá, reaguje minister Taraba na petíciu

Hnutie Progresívne Slovensko podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) šíri hystériu a klamstvá. Reagoval tak na petíciu Zachráňme národné parky, ktorou chcú dať progresívci verejnosti možnosť postaviť sa za slovenské národné parky a koalícii dať jasne najavo, že s plánmi envirorezortu nesúhlasia.

Taraba vyvracia tvrdenia Progresívneho Slovenska o zriadení komisie na zníženie stupňa ochrany. „Nikdy som žiadnu takúto komisiu podpisom nezriadil. Je to vyvrátené klamstvo a dôkaz toho, že Progresívne Slovensko nemá žiaden program pre riadenie Slovenska, ani schopnosti, čo dokázalo pri vláde Ódora. Jediné, čo im zostáva, je šíriť bludy a hystériu. Ukazujú to každý deň, či pri zákone o medveďoch, ukazujú to tiež vždy, keď niečo neodborne komentujú,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Jasne zopakoval, že žiadne národné parky sa na Slovensku rušiť nebudú. „Je normálne, že opozícia sa snaží všetko kritizovať, ale strana PS obhajujúca záujmy pár mimovládok v politike, nevie ani to. Kritizujú vlastne hoaxy, ktoré si vymysleli a sami živia,“ dodal Taraba.

To, čo envirorezort podľa Tarabu robiť bude, je komunikovať s ľuďmi žijúcimi v národných parkoch tak, aby ochrana prírody a tam záujmy žijúcich obyvateľov a poľnohospodárov boli zosúladené. „A toto je zmysel každej reformy či zonácie národných parkov všade vo svete,“ dodal.