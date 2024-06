Envirorezort najviac zaostáva pri plnení úloh z Plánu obnovy. Aktivisti vyzvali Tarabu, aby na ňom začal pracovať

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je najhoršou inštitúciou v počte nesplnených úloh z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zhodujú sa na tom aktivisti z Klimatickej koalície a Priateľov Zeme. Vyzvali preto šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nom. SNS), aby začal skutočne pracovať na plnení úloh.

„Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave, a to najmä v pokračovaní reforiem, prepracovania zákonov a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Ak bude envirorezort pokračovať ako doteraz, Slovensko môže prísť o viac ako tri miliardy eur,“ uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.

Najmenej schopné ministerstvo

Mareková spresnila, že podľa aktualizovanej správy z 22. mája o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že MŽP SR je najpomalšou vládnou inštitúciou pri plnení plánu. Dokončené načas ani splnené úlohy envirorezort nemá žiadne. Z celkovo 13 úloh je osem úloh nesplnených v termíne a päť úloh je splnených s miernym pokrokom.

„Aj vo februárovej vládnej správe bolo MŽP najmenej schopným rezortom. Slovensko si nemôže dovoliť stratiť viac ako 3 miliardy eur kvôli tvrdohlavému prístupu ministerstiev, kde zaostáva najmä envirorezort. Popri tom sa v rýchlosti pripravujú zákony, ktoré súvisia s plánom obnovy, ale ich návrhy rozhodne nespĺňajú pôvodný zámer. Ide aj o zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), zákon o krajinnom plánovaní, či už schválený zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície,” povedal Juraj Melichár z Priatelia Zeme a doplnil, že problémové sú aj oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, a to dekarbonizácia priemyslu, schéma Obnov dom a Podpora domácností ohrozených energetickou chudobou.

Problémy v časti Zelená ekonomika

Podľa Melichára majú problémy aj časti kapitoly REPowerEU v prípade metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.

„V časti Zelená ekonomika, ktorá sa týka najmä adaptačných opatrení, sú v rizikovej skupine majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi v národných parkoch, revitalizácia vodných tokov a reforma krajinného plánovania,“ doplnil Melichár.

„Ministerstvo za takmer trištvrte roka vlády viac času venuje vyhadzovom vo svojej pôsobnosti ako venovaniu sa tomu, aby Slovensko profitovalo z európskych financií. Na takéto politické hry nemáme čas. Následky zmeny klímy budú stále horšie a my momentálne robíme veľmi málo pre to, aby sme ľudí na Slovensku pred nimi ochránili. Aj keď to vyzerá, že minister pochopil, že ak nechce o tieto financie prísť, musí začať konať,” povedala Mareková.