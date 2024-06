Opozícia obštrukciou zastavila rokovanie výboru, dôvodom je 30-stranový pozmeňujúci návrh k novele o EIA

Opozícia zámerne zablokovala stredajšie rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Informovalo o tom hnutie Progresívne Slovensko (PS) a ako dôvod uviedlo, že koalícia iba niekoľko hodín pred zasadnutím výboru doručila opozícii 30-stranový pozmeňujúci návrh k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Novela EIA je už teraz chaoticky napísaná, a do toho nám včera v noci pred ranným zasadnutím výboru prišiel 30-stranový pozmeňujúci návrh poslanca Rudolfa Huliaka. Koalícia zjavne nemá záujem o konštruktívnu debatu a opravu ich nekvalitného návrhu. My ale odmietame byť len do počtu. Chceme o zákone riadne diskutovať, ale za týchto podmienok nedokážeme viesť žiadnu zmysluplnú diskusiu. Preto sme našim opozičným kolegom navrhli spoločnú obštrukciu,” vyhlásila podpredsedníčka tohto výboru Tamara Stohlová (PS).

Zmätočná a nezrozumiteľná

Podľa Stohlovej novela zákona o EIA výrazne obmedzuje práva verejnosti aj samospráv, je zmätočná a nezrozumiteľná. Doplnila, že novela by procesy nezrýchlila, ale naopak, hrozila by úplná paralýza.

„Na výbore sa nezúčastnil žiaden poslanec opozície. Ak by prišli všetci poslanci koalície, výbor by prebehol. Nestalo sa tak, preto nebol uznášaniaschopný a bude sa musieť opakovať,“ doplnila Stohlová.

O dodržanie lehoty opakovane žiadali

„My musíme pri predkladaní materiálov dodržiavať minimálnu lehotu 24 hodín. Opakovane sme o jej dodržiavanie žiadali aj koalíciu. Naposledy sme pozmeňujúci návrh k výrubom drevín dostali dokonca až priamo na výbore. Riešili sme to konštruktívnym spôsobom, ale takto sa fungovať ďalej nedá,” dodal člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Michal Sabo (PS).