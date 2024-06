Do Slanej vyteká čoraz viac znečistenia, na riešenie kontaminácie rieky vyčlenila vláda 1,5 milióna eur

Vláda SR schválila materiál, ktorý informuje o narastajúcom objeme znečistení vôd vytekajúcich z opustenej sideritovej bane v Nižnej Slanej, ako aj o narušení stability tohto banského diela. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková dodala, že cieľom schválenia tohto jej iniciatívneho návrhu bola informácia o zhoršujúcom sa stave banského diela a o zvyšujúcom sa náraste objemu výtoku kontaminovaných vôd do rieky Slaná.

„Objem výtoku kontaminovaných vôd do rieky Slaná narástol z objemu 2,0 l/s na súčasných takmer 5,0 l/s. Cieľom materiálu je preto nájsť spôsob, ako výrazne obmedziť vtekanie banských vôd do hlbokých častí banského diela, a tým zabránenie ich následnej kontaminácii a vytekaniu na povrch a do rieky Slaná. Zároveň z dôvodu zabezpečenia stability banského diela v celom rozsahu sú navrhované aj ďalšie práce v podzemí banského diela. Na tento účel je potrebné poskytnutie finančných prostriedkov v objeme 1,5 milióna eur,“ uviedla Saková v materiáli.

Saková spresnila, že navrhované riešenia boli odborne stanovené ako optimálne z hľadiska riešenia havarijného stavu, a preto nebolo posudzované alternatívne riešenie. Narastajúci objem znečistených vôd vytekajúcich do rieky Slaná vážne ohrozuje ochranu života a zdravia obyvateľov a živočíchov v danom území.