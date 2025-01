ZSSK sa zameriava na definovanie cieľov v oblasti ESG a ich plnenie, za účelom znižovania emisií plánuje ísť cestou duálnych vozidiel

Trvalá udržateľnosť a ekologický prínos vlakovej dopravy sú nepopierateľnou a neoddeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Efektívne a ekologické spojenie významných ekonomických centier pri nastavení pravidelných taktových spojení v rámci regiónov umožní obyvateľom dochádzať za prácou bez nutnosti sťahovania sa, pretože doprava medzi vzdialeným časťami Slovenska bude nielen rýchlejšia a pohodlnejšia, ale bude mať aj pozitívny vplyv na znižovanie emisií v doprave.

Rozvoj regiónov

Železničná doprava je zárukou rozvoja regiónov , čo plne korešponduje s Víziou ZSSK 2030: tvoriť spojovací článok medzi samosprávou a štátom pre oblasť verejnej dopravy.

Vzájomnou komunikáciou a koordináciou je možné dosiahnuť: trvalo udržateľnú mobilitu, zvýšenie kvality života v regiónoch, ekologickú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy a efektívne využitie času pri preprave.

ZSSK záleží na životnom prostredí

„Vízia „Držíme Slovensko v pohybe“ ostáva základom našich aktivít. Veríme, že kroky, ktoré podnikáme, prispejú k ďalšej modernizácii a k zvýšeniu spokojnosti cestujúcich, čím Slovensko posunieme bližšie k európskemu štandardu železničnej dopravy,“ povedal pre agentúru SITA v súvislosti s ESG hovorca ZSSK Dominik Drevický.

„V Železničnej spoločnosti Slovensko nám veľmi záleží na životnom prostredí. Sme najväčším poskytovateľom elektromobility na Slovensku, prepravujeme viac ako 70 miliónov cestujúcich ročne, z toho 50 miliónov elektrickými vozidlami. Veríme, že budúcnosť patrí elektromobilite a hybridným riešeniam pre trate bez elektrifikácie. Skúmame možnosti vozidiel, ktoré by mohli tieto úseky zvládnuť na batérie a opätovne sa dobíjať na elektrifikovaných úsekoch. Aj vzhľadom na finančnú náročnosť elektromobility v automobiloch bude v budúcnosti železnica vo verejnej doprave voľba číslo jeden. Zároveň investujeme do nových vlakov a rušňov, ktoré sú efektívnejšie a ekologickejšie, čím postupne nahrádzame staršie vozidlá. Za účelom znižovania emisií do budúcna plánujeme ísť cestou duálnych vozidiel. V súčasnosti tankujeme do určených typov železničných koľajových vozidiel AdBlue za účelom znižovania emisií oxidov dusíka,“ dodal Drevický.

Zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov

Zároveň ZSSK robí ďalšie kroky k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie, akými sú obnova budov za účelom znižovania energetickej náročnosti, výstavba nových objektov, zavádzanie nových technológií, zvyšovanie miery triedenia odpadov a podobne.

V sociálnej oblasti sa neustále snaží zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov, zavádza moderné formy vzdelávania a podporuje aj znevýhodnené skupiny. Železničná spoločnosť Slovensko sa zameriava na definovanie cieľov v oblasti ESG a ich plnenie, ako súčasť jej stratégie udržateľnosti.

ZSSK bude pokračovať s implementáciou ESG

V Železničnej spoločnosti Slovensko sa zameriavajú na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov a stratégie v oblasti udržateľnosti a efektivity. „Vyjadrenia prezidenta USA vnímame v širšom kontexte meniacich sa podmienok v geopolitických otázkach. Zmenu postoja EÚ v oblasti ESG v krátkodobom horizonte neočakávame,“ informoval Drevický.

Podľa neho je cieľom spoločnosti dodržiavať aktuálne platné legislatívne požiadavky týkajúce sa podávania správ o vplyve na životné prostredie, sociálnych aspektoch a správe a riadení spoločnosti.

Preto bude ZSSK aj naďalej pokračovať s implementáciou ESG v zmysle plánovaného harmonogramu a v súlade s platnou Smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) a Európskymi štandardmi pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS).