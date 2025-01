Národný dopravca ZSSK plánuje byť súčasťou integrovanej dopravy aj v Banskobystrickom kraji

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa stáva súčasťou kľúčovej iniciatívy na zlepšenie verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji. Spoločne s Organizátorom Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja (IDS BBSK) pripravuje Memorandum o spolupráci.

Začlenenie železničnej dopravy do integrovaného systému v regióne by sa malo uskutočniť už v priebehu roka 2025. Memorandum predstavuje pre partnerov deklaráciu aktívneho prístupu a rozvoja spolupráce pri tvorbe integrovaného systému a riešenia prípadných mimoriadnych situácií ešte pred spustením integrácie.

Integrácia dopravcov v kraji

Memorandum zdôrazňuje, že obe strany budú spolupracovať na spustení integrácie dopravcov v kraji. Cieľom je dosiahnuť efektívne prepojenie a fungovanie verejnej dopravy pre všetkých obyvateľov. Jedným z hlavných bodov dokumentu je aktívny prístup partnerov a garancia potrebných technologických a administratívnych úkonov tak, aby mohol byť integrovaný systém spustený už v priebehu roka 2025.

Dokument zároveň definuje možnosti, ako uznávať cestovné doklady IDS BBSK vo vlakoch ZSSK ešte pred oficiálnym rozšírením integrovaného dopravného systému o Železničnú spoločnosť Slovensko, a to najmä pri mimoriadnych situáciách.

Uzavretý most na ceste R1

Takáto situácia nastala napríklad nedávno, keď bol pre havarijný stav uzavretý most na ceste R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, čo presunulo veľkú časť cestujúcich z autobusov do vlakov.

Vďaka tejto dohode bude možné v podobných prípadoch urýchlene nájsť spoločné riešenie, pri ktorom budú môcť cestujúci využívať svoje zakúpené lístky na integrovanú dopravu aj vo vlakoch ZSSK bez nutnosti ďalších výdavkov.

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa zdôraznil význam rozvoja integrovaných systémov: „Naše zapojenie do integrovaných dopravných systémov v Bratislavskom a Žilinskom kraji jasne ukazuje, aké výhody prináša prepojenie rôznych druhov dopravy. Cestujúci oceňujú možnosť pohodlne kombinovať vlaky, autobusy a mestskú dopravu s jedným lístkom. Naším cieľom je rozšíriť tieto benefity aj do Banskobystrického kraja, aby sme umožnili ešte väčšiemu počtu ľudí využívať ekologickú a efektívnu verejnú dopravu.“

Kostrová sieť dopravného systému

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter uviedol: „Železničná doprava má vytvoriť kostrovú sieť dopravného systému v našom kraji – hovoria o tom všetky strategické dokumenty, ktoré sa venujú téme dopravy a dopravnej obslužnosti. Náš Organizátor IDS BBSK aktívne rokuje so ZSSK o téme integrácie našich regionálnych autobusov a vlakov, ku ktorej by mohlo prísť už v priebehu tohto roka. Verím, že spolupráca so ZSSK bude prínosom pre všetkých cestujúcich v našom kraji.“

ZSSK je už niekoľko rokov súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Pozitívne skúsenosti cestujúcich s integrovanou verejnou dopravou, ako aj vzájomná spolupráca ZSSK s koordinátormi IDS pri prepájaní dopravy a zvyšovaní nadväznosti spojení, tvoria pevnú základňu pre ďalší rozvoj a rozšírenie spolupráce do nových regiónov.

V súčasnosti sa pripravuje zapojenie ZSSK do spoločného integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v Banskobystrickom kraji. V nasledujúcich rokoch očakávame rozširovanie integrácie aj v ostatných krajoch.