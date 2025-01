Železničná spoločnosť chce zvýšiť kvalitu nočného cestovania, plánuje obstarať moderné lôžkové vozne

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce zvýšiť kvalitu nočného cestovania. Cieľom verejného obstarávania, ktoré v pondelok vyhlásila, je nákup 10 moderných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalších 14 kusov. Súčasťou zákazky za viac ako 90 miliónov eur je aj kompletný 10-ročný servis vozňov, agentúru SITA o tom informovala ZSSK.

Nové spacie vozne by mali byť vybavené modernými prvkami ako klimatizácia, Wi-Fi pripojenie, pohodlné lôžka a ich kupé budú uzamykateľné. Nákup chce ZSSK financovať z európskych zdrojov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

Dlhodobo pracujú na zlepšení osobnej železničnej dopravy

Ministerstvo dopravy podľa jeho štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej dlhodobo pracuje na zlepšení osobnej železničnej dopravy na Slovensku, najmä prostredníctvom eurofondov z Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti.

„Podpora projektov, ako je modernizácia lôžkových vozňov je krokom k tomu, aby železnice ponúkali kvalitné a komfortné služby na európskej úrovni. Usilujeme sa o to, aby osobná železničná doprava predstavovala moderné, ekologické a prirodzené riešenie pre cestujúcich na všetkých typoch trás – od krátkych spojení až po dlhé vzdialenosti,“ cituje tlačová správa štátnu tajomníčku.

Takmer polovica ľudí využíva nočné vlaky na cesty do práce a školy

Priemerný vek súčasných lôžkových vozňov je viac ako 40 rokov a len tretina z nich je vybavená klimatizáciou, čo nevyhovuje cestujúcim. Podľa prieskum ZSSK, 35 % cestujúcich má záujem o služby lôžkových vozňov, pričom najdôležitejšie sú pre nich uzamykateľné kupé (15 %), pohodlné lôžka (13 %) a prístup k Wi-Fi (10 %). Takmer polovica (49 %) využíva nočné vlaky na cesty do práce a 15 % na cesty do školy.

„Nové modernizované lôžkové vozne by nám umožnili zlepšiť komfort cestovania a prilákať ďalších cestujúcich. Nočné vlaky už teraz využívajú desaťtisíce ľudí ročne, a vďaka tejto modernizácii by záujem mohol vzrásť ešte viac. Veríme, že by tento projekt posunul osobnú železničnú dopravu bližšie k tomu, aby bola prirodzenou a ekologickou voľbou pre všetkých,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

ZSSK plánuje do budúcna modernizovať aj ležadlové vozne. „Zavedením moderných technológií a ekologických riešení zabezpečíme, že nočné vlaky sa môžu stať atraktívnou voľbou pre ľudí, ktorí uprednostňujú pohodlie a udržateľnosť,“ dodal generálny riaditeľ ZSSK.