Žiaci skončili bez vodičského preukazu a peňazí, inštruktorom chýbajú výplaty. Autoškola v Petržalke má problémy

Viacerí žiaci, ktorí navštevovali autoškolu v bratislavskej Petržalke, skončili bez vodičského preukazu a tiež bez peňazí. Nevyplatila ani inštrukturov a všetky jej vozidlá boli zabavené. Informuje Tv Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Jedným z nich je aj Slavomír, ktorý pre svoju priateľku zaplatil zrýchlený kurz za 1 300 eur. Hneď od začiatku však začali problémy, ako priznáva Sarah.

„Začala som v júni, najprv som čakala mesiac, kým začne autoškola. Potom som čakala ďalší mesiac na to, kým začali teórie, a teraz čakám dva mesiace na jazdy. K tým jazdám som sa ani nedostala lebo hovorili, že majú nejakú krízu,“ uviedla pre televíziu.

Problém je v nedostatku inštruktorov

K situácii sa vyjadril aj jeden z inštruktorov. „Začalo to tým, že výplaty pravidelne chodili nie na čas, že chodili 36-teho, 78-eho, že my sme vždy museli čakať na výplaty,“ povedal.

Róbert pracoval v autoškole na plný úväzok a podľa neho je problém v nedostatku inštruktorov. Autoškola mala príliš veľký počet uchádzačov a nedokázala ho vyškoliť.

„Proste to kvantum žiakov 7-8 inštruktorov nedokáže odjazdiť v stanovenú lehotu, akú autoškola deklarovala, že do 4 mesiacov, budú ukončení, to sa nedá,“ vysvetľuje inštruktor.

Prípadom sa zaoberá ministerstvo

Televízia sa s majiteľom autoškoly spojila prostredníctvom SMS správ, ktorého vzniknutá situácia mrzí a že podniká kroky k tomu, aby sa žiaci dostali do iných autoškôl.

„K situácii v autoškole Art môžem uviesť len to, že vznikla pričinením tretích osôb, voči ktorým som podal podnet na prešetrenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedol vo svojom stanovisku majiteľ autoškoly.

Žiaci sa rozhodli podať trestné oznámenie a prípadom sa už zaoberá aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, ktoré dostalo viacero podnetov a už vykonalo aj kontrolu.