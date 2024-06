Zdĺhavý nový tender na výstavbu obchvatu Šale je ukončený. Obstarávanie zhotoviteľa trvalo takmer päť rokov, upozornil Ráž (video)

Slovenská správa ciest (SSC) po takmer dvoch rokoch ukončila opakovanú súťaž na výstavbu obchvatu Šale na ceste prvej triedy I/75. Proti výsledkom nového vyhodnotenia ponúk sa nikto neodvolal. Po dotiahnutí administratívnych procesov budú môcť štátni cestári podpísať zmluvu s vybraným zhotoviteľom jedného z najväčších projektov vo svojej histórii.

Ministerstvo dopravy SR v utorok informovalo, že 12-kilometrový obchvat Šale postaví nemecký Hochtief za takmer 80 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). So stavebnými prácami by sa malo začať ešte v tomto roku.

Obstarávanie zhotoviteľa trvalo päť rokov

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) upozornil, že obstarávanie zhotoviteľa spolu s pôvodným tendrom trvalo takmer päť rokov. Očakáva, že táto vláda tomu zamedzí novou legislatívou napríklad zákonom o strategických investíciách, či novelou verejného obstarávania.

„Je to výborná správa. Konečne sa podarilo (ukončiť) toto obstarávanie, ktoré frustrovalo obyvateľov Šale,“ povedal vo videu minister dopravy. Pripomenul, že cez Šaľu jazdí denne dvadsaťtisíc áut.

„Dúfajme, že o tri roky, keď sa dokončí obchvat Šale, im tieto problémy zaniknú a budú mať,“ dodal Jozef Ráž. Súčasťou obchvatu bude aj 705 metrov dlhý most cez Váh.

Opakovaný tender

Slovenská správa ciest vyhlásila opakovaný tender na výstavbu obchvatu Šale v júli 2022. Predlžovali ho opakované vyhodnocovanie ponúk a námietky proti výsledkom. Podľa aktuálneho vyhodnotenia sa stala víťazom skupina slovenskej a českej dcéry nemeckej spoločnosti Hochtief spolu so slovenskou MBM-Group.

Na ďalších miestach skončili skupiny spoločností Skanska SK a Skanska, Doprastav a Metrostav DS, spoločnosť Porr a skupina Strabag, Eurovia CS a SMS. Cestári cenové ponuky uchádzačov v novom výsledku vyhodnotenia nezverejnili.

„Po opätovnom vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača po doručení rozhodnutia ÚVO z 9. mája komisia verejného obstarávateľa zistila, že uchádzač predložil aktualizované doklady a dokumenty k podmienkam účasti v súlade s podmienkami súťaže aj so zákonom,“ uviedla SSC. Ako dodala, komisia po posúdení dokladov a dokumentov konštatovala, že preukázali splnenie určených podmienok účasti.

Ponuku predložila aj poľská spoločnosť

Ponuku v súťaži pôvodne predložila aj poľská spoločnosť Budimex, a to vo výške 77,5 milióna eur bez DPH. Bola to najnižšia cenová ponuka, no cestári ju vylúčili, po odvolaní firmy a opätovnom vyhodnotení ju znova vyradili.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predtým na základe námietok Budimexu proti vylúčeniu nariadil jeho ponuku vrátiť späť do súťaže a znova ju vyhodnotiť, keďže štátni cestári porušili pravidlá obstarávania.

Odhadované náklady

Slovenská správa ciest odhadla náklady na výstavbu dlho očakávaného obchvatu Šale v novom tendri pôvodne nad 75 miliónov eur bez DPH. Stavebné práce plánované na tri roky chcela financovať aj s využitím prostriedkov Európskej únie.

Ďalšie ponuky v súťaži na obchvat Šale boli v objeme takmer 78 miliónov eur a 79 miliónov eur, posledné štyri sa pohybovali od takmer 80 miliónov eur do 85,5 milióna eur bez dane.