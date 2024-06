Výstavbu obchvatu Veľkej Lomnice nebudú posudzovať v procese EIA

Projekt plánovanej výstavby obchvatu Veľkej Lomnice v Kežmarskom okrese v smere na Vysoké Tatry sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vyplýva to z rozhodnutia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Kežmarok zo zisťovacieho konania zverejneného na enviroportáli.

Stanovilo sa viac ako 30 podmienok

Úrad však Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá stojí za zámerom, stanovil viac ako 30 podmienok pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Prešovský kraj chce výstavbou preložky cesty II/540 vo Veľkej Lomnici dosiahnuť odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie obce, zvýšiť bezpečnosť či minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie i obyvateľov obce.

Cesta druhej triedy totiž prechádza centrom obce s obojstrannou obytnou zástavbou a zabezpečuje napojenie dopravy z cesty I/66 nielen do samotnej Lomnice, ale aj ďalších obcí, osád a rekreačných stredísk vo Vysokých Tatrách. Na severnom výjazde križuje trať Tatranských elektrických železníc. V úseku sa dlhodobo tvoria kolóny.

Okružná križovatka

Samotná preložka je navrhnutá mimo zastavané územie západne od obce cez lokality Na rovni a Nad rašeliniskom, kde by cesta mala sprístupniť územie pre pripravovaný priemyselný park. Začínať sa má na ceste I/66 v plánovanej okružnej križovatke pred čerpacou stanicou či križovatkou s cestou vedúcou k čistiarni odpadových vôd.

Kruhový objazd mal byť pôvodne súčasťou výstavby druhej etapy dlhodobo pripravovanej preložky cesty I/66 Poprad – Kežmarok. Tú má postaviť správca úseku Slovenská správa ciest (SSC). Z dôvodu dodržania časového plánu a technologických postupov napokon výstavbu križovatky previedla SSC na Správu a údržbu ciest PSK.

To umožní podľa kraja urýchlenie začatia výstavby obchvatu Lomnice v smere na Tatry. Ten bude končiť plynulým napojením na pôvodnú cestu II/540 za ďalšou navrhovanou okružnou križovatkou do obce Stará Lesná.

Projekt bude mať dve etapy

Orientačné náklady na výstavbu obchvatu s dĺžkou viac ako 3,4 kilometra predstavujú nateraz viac ako 23 miliónov eur. Samotný projekt bude rozdelený na dve etapy. Vedúca úseku riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Jana Krivková vo februári pre agentúru SITA uviedla, že s výstavbou prvej časti projektu, okružnej križovatky, by chceli začať na jar budúceho roka.

A to za predpokladu, že sa úspešne podarí majetková príprava. S prácami na druhej etape obchvatu sa začne najskôr v rokoch 2026 až 2028. Výstavba bude podľa kraja napredovať aj v závislosti od finančných prostriedkov a spomínaného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Za nevyhnutnú ju označil aj starosta Veľkej Lomnice Peter Duda.

Ako pred časom povedal pre SITA, prejazd obcou totiž nevyužívajú len rezidenti Veľkej Lomnice, Starej Lesnej, Tatier či Ždiaru, ale aj tranzitná doprava smerujúca do Poľska a opačne. Ďalšou skupinou sú podľa jeho slov návštevníci a dovolenkári počas letnej, no predovšetkým zimnej turistickej sezóny. Kritický úsek využívajú na presun do lyžiarskych stredísk v Tatranskej Lomnici či Ždiari.