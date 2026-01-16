Vavro spoznal trest za agresívne správanie. Disciplinárka bola k reprezentančému obrancovi mierna

S mladíkom sa stretol osobne a daroval mu svoj reprezentačný dres. Všetko si vysvetlili a vec uzavreli zmierlivo.
Denis Vavro
Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro už pozná trest za agresívne správanie na decembrovom halovom futbalovom turnaji v obci Preseľany v okrese Topoľčany. Dvadsaťdeväťročný obranca nemeckého Wolfsburgu tam dal facku len 17-ročnému mladíkovi.

Neskôr sa za svoje konanie ospravedlnil, s napadnutým chlapcom sa stretol a daroval mu svoj reprezentačný dres. Podľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) si všetko vysvetlili a vec uzavreli zmierlivo.

Incident však neprehliadla Disciplinárna komisia SFZ. V polovici januára vyniesla verdikt a zverejnila ho tradične prostredníctvom úradnej správy.

Za porušenie Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale mu nariadila „verejnoprospešnú činnosť pre futbalové hnutie, spočívajúcu v aktívnej účasti a organizácii piatich tréningov družstva v kategórii od U13 do U15 na území SR, podľa výberu menovaného, v lehote do 30.7.2026“.

Zároveň Vavrovi uložila ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze uhradiť sumu 2500 eur na účely rozvoja mládežníckeho futbalu SFZ v prípade nevykonania uloženej disciplinárnej sankcie v stanovenej lehote.

Disciplinárka teda bola mierna, keďže Vavrovi hrozil aj dvojročný zákaz činnosti v národnom tíme.

Pokiaľ bude vo forme, zrejme ho tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona nevynechá z nominácie na marcovú baráž o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Slovákov čaká domáci duel proti výberu Kosova a v prípade úspeného výsledku rozhodujúci zápas proti Turecku alebo Rumunsku.

