Prešovský kraj investuje do cyklistiky. Nové cykloprístrešky, stojany aj oddychová zóna majú podporiť turizmus

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje rozšíriť cyklistickú infraštruktúru v regiónoch vybudovaním nových cykloprístreškov, cyklostojanov a v Prešove aj oddychovou zónou s informačnými panelmi. Umožniť to má projekt CykloPSK – infraštruktúra pre mobilitu a turizmus, do ktorého vstup schválili krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí.
Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK, projekt má byť financovaný z Fondu na podporu cestovného ruchu. Celkový nenávratný finančný príspevok je viac ako 413-tisíc eur, pričom krajská samospráva sa má na jeho realizácii spolupodieľať sumou vyše 41-tisíc eur. „Cieľom projektu je rozšíriť infraštruktúru pre udržateľné formy cestovného ruchu, najmä cykloturizmus a mestský turizmus, a zároveň podporiť ekologickú mobilitu,“ uviedla Lehotská.
Cykloprístrešky na vyťažených miestach
Cykloprístrešky majú pribudnúť na vybraných lokalitách s preukázaným turistickým potenciálom a návštevnosťou. Osadené majú byť v Štrbe, na Mariánskej hore, na úseku Levočské vrchy – Kúty, v Litmanovej, Kolačkove, Kružlove, Záborskom a v Dulovej Vsi na cyklotrase smerom na Sigord. Projekčne sú už pripravené v katalógu drobnej architektúry a vybavenia, ktorý spracovala Správa a údržba ciest PSK.
Na košickom Bankove pribudol prvý flowtrail pre cyklistov, má upravený povrch aj zábavné prvky
Súčasťou projektu je aj osadenie cyklostojanov pri 16 školách v rôznych mestách kraja a Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. Každý stojan má mať kapacitu desať bicyklov. Výberu lokalít predchádzal participatívny proces, do ktorého boli zapojené samosprávy, subjekty cestovného ruchu aj odborné kapacity úradu PSK.
Oddychová zóna s informačnými panelmi
V rámci rozvoja mestského turizmu sa zároveň v parku pri SPŠ strojníckej v Prešove plánuje vybudovať oddychová zóna s lavičkami, stolmi a informačnými panelmi zameranými na históriu prešovských ulíc, významné osobnosti a architektúru mesta.
Prešovskí krajskí cestári opravili v minulom roku svojpomocne takmer 126 kilometrov ciest
Projekt CykloPSK nadväzuje na dlhodobú podporu cyklodopravy a cykloturistiky, ktoré patria medzi strategické priority kraja. „Zároveň reaguje na rastúci záujem o cykloaktivity, rekreačnú cyklistiku, lokálny turizmus a všeobecne o rozvoj aktívneho životného štýlu,“ dodala Lehotská.