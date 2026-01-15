Návštevníci zimných stredísk v Banskobystrickom kraji môžu na dopravu využiť skibusy

Aj počas aktuálnej zimnej sezóny budú môcť obyvatelia a návštevníci Banskobystrického kraja využiť dopravu skibusmi k lyžiarskym strediskám a bežkárskym tratiam. Ako informuje marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, skibusy uľahčia presun za zimnými športami vo viacerých regiónoch kraja, prispejú k zníženiu individuálnej dopravy a zvýšia pohodlie návštevníkov zimných lokalít.
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje prevádzku skibusov s cieľom sprístupniť zimné športy ekologickým a ekonomickým spôsobom.
Skibusy odľahčujú vyťažené lokality
„Našou snahou je ponúknuť ľuďom pohodlnú alternatívu k individuálnej doprave a zároveň odľahčiť vyťažené horské lokality. Skibusy finančne podporujeme už ôsmu zimnú sezónu. Okrem toho, že dáta o vyťaženosti jázd ukazujú, že o skibusy je skutočný záujem, návštevníci aj domáci sú už na túto službu zvyknutí a v neposlednom rade niet pochýb, že skibusy odľahčia exponované lokality od individuálnej dopravy“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
V regióne Stredné Slovensko môžu návštevníci využiť viacero možností skibusovej dopravy. Skibus Šachtičky zabezpečuje spojenie medzi Banskou Bystricou a prímestským lyžiarskym strediskom Šachtičky, cez víkendy a sviatky. Skibus Kremnica – Skalka dopraví návštevníkov nielen do lyžiarskych stredísk, ale aj do bežkárskeho areálu s viac ako 130 kilometrami upravovaných tratí. Novinkou tejto sezóny je DonovalSKI vláčik, ktorý premáva na Donovaloch denne a úplne bezplatne.
„Okrem tradičných skibusov na Šachtičky a na Skalku vnímame ako veľký posun najmä zapojenie DonovalSKI vláčika, ktorý funguje ako bezplatný skibus priamo v stredisku Donovaly. Vďaka nemu sa návštevníci môžu pohybovať medzi parkoviskami, ubytovaním a lanovkami pohodlne, bez stresu z parkovania a s ohľadom na životné prostredie,“ dodáva riaditeľ Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
Na Horehroní môžu návštevníci opäť využiť Horehronský skibus a bežkobus. Skibus a Bežkobus spájajú Brezno, Bystriansku dolinu, Tále a lyžiarske strediská v okolí Chopka – juh. Premávajú denne počas jarných prázdnin, počas ostatného obdobia víkendovo v závislosti od snehových podmienok.Cieľom tejto dopravy je najmä odľahčiť dopravu v Bystrianskej doline a zabezpečiť pohodlný prístup k zjazdovkám, bežkárskym a skialpovým trasám či k ľadovej ploche na námestí v Brezne. Pre držiteľov regionálnej zľavovej karty Horehronie Card je preprava skibusmi zdarma.
Funkčné riešenie bez starostí o dopravu
Podľa Petry Ridzoňovej Hlásnikovej z OOCR Región Horehronie sú skibusy na Horehroní dlhodobo vnímané ako dôležitý nástroj, ktorý pomáha odľahčiť najvyťaženejšie lokality, najmä Bystriansku dolinu. Podľa nej sa prepojenie Brezna, rekreačných oblastí a lyžiarskych stredísk ukazuje ako funkčné riešenie, ktoré ľudia radi využívajú.
Skibus podporený BBSK opäť prepája aj regióny Novohrad a Podpoľanie. V spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, mestom Lučenec a ďalšími partnermi je pripravená bezplatná doprava do rodinných lyžiarskych stredísk v Látkach a Kokave nad Rimavicou, do bežkárskeho areálu aj za zimnou pešou turistikou. „Skibus v regióne Novohrad a Podpoľanie je určený najmä pre rodiny a rekreačných lyžiarov, ktorí chcú zažiť zimu bez starostí o dopravu,“ doplnil riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Aktuálne grafikony skibusov, podrobné informácie o trasách a podmienkach premávania sú k dispozícii na webových stránkach jednotlivých oblastných organizácií cestovného ruchu a tiež na destinačnom webe Banskobystrického kraja.