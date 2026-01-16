Európska únia zvažuje nový formát členstva Ukrajiny v bloku

Európska únia diskutuje o možnosti zavedenia nového formátu členstva pre Ukrajinu, čo by mohlo urýchliť jej vstup do bloku ako súčasť potenciálnej mierovej dohody. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na Financial Times a nemenovaných európskych predstaviteľov.
V Bruseli údajne pripravujú návrhy na opustenie súčasného systému rozširovania EÚ, ktorý funguje od začiatku 90. rokov, a prechod na dvojstupňový model členstva. Tento prístup by Ukrajine umožnil rýchlejšie sa pripojiť k Únii, ale spočiatku s obmedzenými právomocami.
Predbežný plán, o ktorom v súčasnosti rokuje Európska komisia, naznačuje, že po pristúpení Ukrajina nemusí mať plné hlasovacie práva na samitoch lídrov a stretnutiach ministrov. Namiesto toho by Kyjev po splnení určitých míľnikov získal postupný prístup k určitým segmentom jednotného trhu EÚ, poľnohospodárskym dotáciám a fondom vnútorného rozvoja.
„Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia… Nepodkopávame rozširovanie. Rozširujeme koncept rozširovania,“ povedal jeden vysokopostavený diplomat EÚ. „Pravidlá boli napísané pred viac ako 30 rokmi. A musia byť flexibilnejšie. Toto je okamih, ktorý sa naskytne raz za generáciu, a musíme ho využiť.“
Niektorí európski diplomati sa zároveň obávajú, že navrhovaný model „odľahčeného rozšírenia“ by mohol podkopať princípy EÚ, znehodnotiť samotný koncept členstva a vyvolať nespokojnosť medzi ostatnými kandidátskymi krajinami. „Toto je pasca, ktorú nastražili Putin a Trump, a my do nej padáme,“ dodal druhý diplomat EÚ, pričom poukázal na riziko pre jednotu bloku.
Štyria európski diplomati okrem toho uviedli, že veľká skupina existujúcich členov EÚ, hoci dychtivo podporuje Ukrajinu, je kategoricky proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré by mohli vytvoriť medzery v pravidlách alebo zaviesť dvojstupňový systém členstva.