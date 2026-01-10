Bratislava naďalej robí poriadok v parkovaní, čoskoro spustí novú parkovaciu PAAS zónu v Ružinove

Parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parkovanie, parkovisko, Petržalka
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Bratislava Cestná doprava Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislava spúšťa od 14. januára regulované parkovanie v zóne Ružinov RU3 – Ostredky. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, cieľom regulovaného parkovania je priniesť do ulíc viac poriadku a bezpečia, ale najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova. ​Parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch.

„Pribudli aj cik cak čiary – miesta s krátkodobým zastavením (napr. donáška, nastupovanie/vystupovanie).,“ priblížilo mesto. V orientácii motoristom pomôžu modré a zelené informačné tabule v uliciach. ​Modrá tabuľa označuje úsek určený pre držiteľov rezidentskej alebo abonentskej karty. Na tabuli je aj kód zóny, napríklad RU3, ktorý určuje, že v tomto úseku môžu parkovať rezidenti s kartou RU3. ​

Zelená tabuľa je určená pre návštevníkov. Obsahuje informácie o čase spoplatnenia, hodinovej sadzbe a kóde úseku parkovania, ktorý je potrebné zadať pri platbe v aplikácii, parkomate alebo prostredníctvom SMS. ​V zóne RU3 – Ostredky bude platiť časová regulácia parkovania v pracovné dni od 12.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24:00. Rezidentská a abonentská parkovacia karta pre zónu RU3 platí v celej zóne a rezidenti môžu parkovať na Štrkovci, Trávnikoch, Pošni a od 14. januára aj na Ostredkoch.

Oproti lokalitám RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky zavádzajú na Ostredkoch reguláciu rovno aj vo večerných hodinách počas nedele. „Touto úpravou reagujeme na podnety obyvateľov zóny a očakávame zlepšenie dostupnosti parkovacích kapacít pre rezidentov v nedeľných večerných hodinách,“ dodáva mesto. Vo vyššie spomínaných lokalitách RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky budú časy zosúlaďovať so zvyškom zóny začiatkom roka.

Okruhy tém: PAAS Parkovacia politika v Bratislave Parkovanie Regulované parkovanie Rezidentské parkovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk