Bratislava naďalej robí poriadok v parkovaní, čoskoro spustí novú parkovaciu PAAS zónu v Ružinove

Bratislava spúšťa od 14. januára regulované parkovanie v zóne Ružinov RU3 – Ostredky. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, cieľom regulovaného parkovania je priniesť do ulíc viac poriadku a bezpečia, ale najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova. Parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch.
„Pribudli aj cik cak čiary – miesta s krátkodobým zastavením (napr. donáška, nastupovanie/vystupovanie).,“ priblížilo mesto. V orientácii motoristom pomôžu modré a zelené informačné tabule v uliciach. Modrá tabuľa označuje úsek určený pre držiteľov rezidentskej alebo abonentskej karty. Na tabuli je aj kód zóny, napríklad RU3, ktorý určuje, že v tomto úseku môžu parkovať rezidenti s kartou RU3.
Zelená tabuľa je určená pre návštevníkov. Obsahuje informácie o čase spoplatnenia, hodinovej sadzbe a kóde úseku parkovania, ktorý je potrebné zadať pri platbe v aplikácii, parkomate alebo prostredníctvom SMS. V zóne RU3 – Ostredky bude platiť časová regulácia parkovania v pracovné dni od 12.00 do 24.00 a v nedeľu od 18.00 do 24:00. Rezidentská a abonentská parkovacia karta pre zónu RU3 platí v celej zóne a rezidenti môžu parkovať na Štrkovci, Trávnikoch, Pošni a od 14. januára aj na Ostredkoch.
Oproti lokalitám RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky zavádzajú na Ostredkoch reguláciu rovno aj vo večerných hodinách počas nedele. „Touto úpravou reagujeme na podnety obyvateľov zóny a očakávame zlepšenie dostupnosti parkovacích kapacít pre rezidentov v nedeľných večerných hodinách,“ dodáva mesto. Vo vyššie spomínaných lokalitách RU3 – Štrkovec a RU3 – Trávniky budú časy zosúlaďovať so zvyškom zóny začiatkom roka.