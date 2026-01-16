Kremeľ víta výzvy niektorých európskych lídrov na obnovenie dialógu o Ukrajine

Rusko v piatok označilo výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Moskvou za „pozitívne“. Reagovalo tak na nedávne vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorí sa vyslovili za opätovné nadviazanie rozhovorov s Ruskom v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
„Zaznamenali sme vyhlásenia viacerých európskych lídrov z posledných dní,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Ak to skutočne odráža strategické videnie Európanov, ide o pozitívny vývoj ich postoja,“ dodal.
Bez agresora mier nebude
Peskov zároveň povedal, že z Paríža, Ríma a dokonca aj z Berlína zaznievajú hlasy podporujúce názor, že stabilitu v Európe nie je možné dosiahnuť bez rozhovorov s Ruskom. „To úplne zodpovedá nášmu postoju,“ vyhlásil.
Dialóg medzi Európskou úniou a Ruskom je prakticky zmrazený od februára 2022, keď Moskva spustila plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu. EÚ následne uvalila na Rusko rozsiahle sankcie a obmedzenia cestovania, pričom väčšina európskych lídrov prerušila priame kontakty s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Chcú dialóg
Macron v decembri uviedol, že obnovenie dialógu s Moskvou by mohlo byť „užitočné“, zatiaľ čo Meloniová začiatkom januára vyhlásila, že „nastal čas, aby Európa začala hovoriť s Ruskom“. Ich vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Spojené štáty zohrávajú vedúcu úlohu v rokovaniach o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.