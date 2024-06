Vodiči v Pezinku sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia, opravné práce budú realizované až v piatich etapách

Vodiči v Pezinku sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Dôvodom je rekonštrukcia cesty II/502 v meste, práce sa začnú tretieho júna a ukončené by mali byť do 31. augusta. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, práce by mali byť realizované v piatich etapách.

V prvej etape bude rekonštruovaná cesta na Myslenickej ulici, od Kauflandu po kruhový objazd pri Tescu. Práce by mali byť vykonávané za plnej premávky, a to bez dopravných uzáver. V nasledujúce etape bude rekonštruovaná Bratislavská ulica, v úseku medzi križovatkou Bratislavskej a Drevárskej, až po Jesenského ulicu. Táto etapa začne 8. júna.

Obchádzková trasa od Modry do Bratislavy

„Počas realizácie tejto etapy bude z dôvodu plnej uzávery jedného jazdného pruhu vyznačená obchádzková trasa v smere od Modry do Bratislavy cez ulice Bernolákova – 1. mája – Komenského,“ uviedla polícia.

Tretia etapa bude realizovaná od 17. do 23. júna a dopravná uzávera pri nej nebude. Pracovať sa bude na Moyzesovej ulici, medzi Jesenského a Kollárovou ulicou. Štvrtá etapa zahŕňa rekonštrukciu medzi Kalinčiakovou a Seneckou.

Úprava samotnej križovatky

„Jej začiatok je naplánovaný na 24. júna. V tomto období budú prebiehať dokončovacie práce aj na etape č. 3 a potrvá do konca prázdnin,“ avizuje polícia. V poslednej etape sa bude pracovať na úprave samotnej križovatky a jej ukončenie je plánované na posledný augustový deň.

„Počas realizácie jednotlivých etáp rekonštrukcie, budú na jednotlivé cestné komunikácie umiestnené prenosné dopravné značky a svetelné signalizačné zariadenia,“ informovali policajti na vodičova apelovali, aby boli pri prejazde rekonštruovanými úsekmi opatrní a pozorní, prípadne využili obchádzkové trasy.