Viaceré vlaky medzi Prešovom a Kysakom nejazdia niekoľko hodín, obmedzenia potrvajú do piatku

Železničná osobná doprava medzi Prešovom a Kysakom je počas troch dní čiastočne obmedzená. Dôvodom sú plánované práce na úprave infraštruktúry od 26. do 28. júna.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala s tým, že v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov. Cestujúci môžu využiť v čase výluky denne náhradnú autobusovú dopravu od rána v rozsahu viac ako štyroch hodín.

Obmedzenia vlakov

Autobusy jazdia za vlaky aj vo štvrtok od rána počnúc osobnými vlakmi s odchodmi z Drienovskej Novej Vsi 8:30 do Prešova a 9:29 do Kysaku. Ide o spoje na linke Michaľany – Košice – Prešov a Prešov – Kysak. Platí to aj pre regionálne vlaky REX na linke Košice – Prešov – Lipany a späť, a to v prípade spojov s odchodom z Prešova 8:42, Kysaku 9:00 do Košíc, ako aj opačne z Kysaku 8:59, Prešova 9:17 do Lipian.

Denná výluka končí popoludní osobnými vlakmi s odchodmi z Prešova 12:19, Drienovskej Novej Vsi 12:29 na linke do Čiernej nad Tisou, opačne z Drienovskej Novej Vsi 12:30 do Prešova.

V prípade vlakov REX obmedzenia končia spojmi s odchodmi z Prešova 12:42, Kysaku 13:00 do Košíc, ako aj z Kysaku 12:59, Prešov 13:17 do Lipian. Náhradná doprava za vlaky vedie po trase Prešov – Haniska pri Prešove – Kendice – Drienovská Nová Ves – Ličartovce – Obišovce – Kysak.

Náhradná autobusová doprava

V piatok bude výluka medzi Prešovom, Drienovskou Novou Vsou a Kysakom v podobných časoch od rána do popoludnia. Cestujúci budú mať k dispozícii tiež náhradnú autobusovú dopravu.

Úseky Kysak – Prešov a Kysak – Drienovská Nová Ves majú 17 a 7 kilometrov, sú súčasťou trate Košice – Prešov – Plaveč – Muszyna v dĺžke 103 kilometrov.