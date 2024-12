V Michalovciach štartuje výstavba nového cyklochodníka, v pláne je aj inštalovanie cyklosčítačov

V Michalovciach štartuje výstavba nového cyklochodníka na trase Hollého – Okružná – Štefániková. Ako samospráva informovala, stavba bola nedávno odovzdaná. Na realizáciu cyklochodníka získali Michalovce z Plánu obnovy a odolnosti bezmála 960-tisíc eur.

Cyklochodník má mať čosi vyše 2,6 km, okrem neho sú v projekte zahrnuté aj sadové úpravy či drobná architektúra, ako napríklad odpadkové koše na separovaný zber. Pribudnúť by v rámci neho mali aj cykloprístrešky pri troch základných školách, a to ZŠ, J. A. Komenského 1, ZŠ, Školskej 2 a ZŠ, Krymskej 5.

Vzniknúť by tak malo vyše 70 stojísk pre bicykle a kolobežky. V pláne je aj inštalovanie cyklosčítačov, ktoré by mali mestu poskytnúť prehľad o tom, ako je cyklotrasa využívaná. Zhotoviteľom je víťaz verejného obstarávanie, spoločnosť Eurovia, a. s. Do konca tohto roka by malo byť zrealizované vytýčenie a prekládka inžinierskych sietí. Vyrúbané by mali byť aj dreviny.

„Cieľom tohto projektu je vybudovať základnú cyklistickú tepnu, ktorá bude v súlade s existujúcimi cyklotrasami a zároveň bude v súlade s naplánovanou kompaktnou sieťou cyklistickej infraštruktúry v Michalovciach a okolí. Výstavbou nových cyklochodníkov chceme integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet, zviditeľniť ich pohyb na cestných komunikáciách a zvýšiť pocit bezpečia,“ priblížilo mesto.

Avizovalo tiež, že chce pokračovať v budovaní pridružených cyklotrás, ktoré by postupne mali prepojiť sídliská s priemyselnými parkmi, ale aj ďalšími centrami hospodárskeho významu, či školami tak, aby obyvateľstvo malo k dispozícii alternatívnu nemotorovú dopravu.