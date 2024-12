Mesto Poprad chce stavať cyklochodník k čističke z eurofondov, predpokladaná výška nákladov je viac ako 1,5 milióna eur

Mesto Poprad sa bude uchádzať o finančný príspevok z eurofondov na výstavbu cyklistického chodníka od mosta pri D1 Matejovce k čističke odpadových vôd v Matejovciach.

Piata etapa výstavby

Predpokladaná výška nákladov na výstavbu uvedenej trasy predstavuje viac ako 1,5 milióna eur s DPH. Schválili to poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v stredu 11. decembra. Samospráva chce získať financie z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v rámci projektu piatej etapy výstavby Cesty okolo Tatier.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre projekt Cesta okolo Tatier – 5. etapa pripravuje ako vedúci partner Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry (EZUS Tatry).

Infraštruktúra

Ako ďalej vyplýva z dôvodovej správy, primárnym cieľom je vybudovať infraštruktúru, ktorá prispeje k zvýšeniu cezhraničnej mobility, zvýši turistickú atraktivitu regiónu Tatier a zároveň podporí ekologický spôsob dopravy. Mesto Poprad má záujem zapojiť sa do uvedeného projektu stavbou

„Výstavba cyklistických komunikácií 2. časť: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Úsek E: Most D1 Matejovce – ČOV Matejovce“.

Úsek s označením „E“ bude dôležitou spojnicou pre cykloturistov, ktorí si želajú spoznávať prírodné krásy Tatier a ich okolia.

„Uvedený úsek je napojený na úseky C, od Mosta ul. Športová po štátnu cestu I/66, a D, od štátnej cesty I/66 po diaľničný Most D1 Matejovce. Ich vybudovaním bude zabezpečené bezpečné cyklistické prepojenie od mestského úradu až po hranicu katastrálneho územia s Veľkou Lomnicou odkiaľ chodník bude pokračovať do Veľkej Lomnice a následne smerom do Kežmarku, Spišskej Belej, Ždiaru a Poľska,“ píše sa v dôvodovej správe.