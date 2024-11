V decembri by malo byť spustené vlakové spojenie medzi Bratislavou a Kyjevom, harmonogram bude známy v najbližších týždňoch (video)

V decembri by malo byť spustené priame vlakové spojenie medzi Bratislavou a Kyjevom. Na tlačovom brífingu to uviedol podpredseda vlády SR Peter Kmec (Hlas-SD). Ide o výsledok rokovaní medzi slovenskou a ukrajinskou stranou.

Najrýchlejšie efektívne riešenie

Priame vlakové spojenie by malo fungovať od 15. decembra, čím by sa mal naplniť plán, že táto železničná linka bude spustená do konca tohto roka. „Aj na základe požiadavky ukrajinskej strany sme hľadali čo najrýchlejšie efektívne riešenie, aby sme túto linku medzi Kyjevom a Košicami, následne sme k tomu pripojili aj Bratislavu, zrealizovali čo najrýchlejšie,“ vysvetľoval Kmec.

Spomenul prepojenie medzi Čopom a Čiernou nad Tisou, ktoré v minulosti fungovalo, a túto trať len oživili. Dodal, že otázka prepojenia širokorozchodnej trate do Hanisky pri Košiciach naráža na finančné i bezpečnostné problémy, ktoré podľa podpredsedu Vlády SR potrebujú viac času, i preto zvolili oživenie existujúcej trate.

Harmonogram vlakového spojenia sa v súčasnosti dolaďuje, známy by mal byť v najbližších týždňoch. „Takisto bude oznámená forma nákupu cestovných lístkov,“ dodal Kmec.

Jeden vlak za deň

Prestupovať medzi slovenským a ukrajinským vlakom by sa malo v Čiernej nad Tisou, ako to bývalo aj v minulosti. Tam by podľa Kmeca mala byť vykonaná aj kontrola, zdôraznil ale, že proces by sa mal urýchliť. „Procesy sa nastavia tak, aby boli prestup a hraničná kontrola čo najrýchlejšie,“ vyjadril sa. Doplnil, že vlak by mal byť prevádzkovaný na dennej báze. „Jeden vlak za deň,“ vraví.

Zatiaľ nevedia, aká by mohla byť jeho vyťaženosť, dodal ale, že evidujú záujem o takéto spojenie, a to ako od ukrajinských pasažierov, tak aj od medzinárodných organizácií, ktoré prichádzajú do Košíc vlakom, a majú záujem ďalej pokračovať po železnici smerom do Kyjeva.

Štátny tajomník ukrajinského ministerstva hospodárstva Taras Kachka doplnil, že vlakové spojenie nevzniklo ani tak z komerčných, ako skôr z vládnych dôvodov. Dodal, že hľadali spôsoby, aby bola preprava komfortná a ľudia si kúpou jedného lístka vedeli zaistiť celú cestu. Zdôraznil, že nejde len o dohodu medzi Slovenskom a Ukrajinou, rolu zohrávajú aj pravidlá Schengenského priestoru.

Zrýchlený prechod cez hranicu

Kachka aj Kmec sa zhodli na tom, že napreduje diskusia, a to v spolupráci so schengenskými autoritami, o čo najrýchlejšom zavedení spoločných hraničných kontrol. Prispieť by mali k zrýchleniu prechodu hranicou.

„Bude to jedna skupina, ktorá bude zostavená z obidvoch strán colných a hraničných kontrol. Bude to integrovaný servis pre občana či podnikateľa,“ priblížil Kmec. Presný termín, ani miesto, zatiaľ známy nie je, podpredseda Vlády SR ale dodal, že najbližšie stretnutie premiérov by malo byť na prelome januára a februára 2025, kde by sa v tejto problematiku chceli posunúť.

Pokračovanie medzivládnej spolupráce

Zástupcovia oboch štátov sa stretli v rámci medzivládnej komisie pre hospodársku, vedecko-technickú i ďalšie formy spolupráce, kde diskutujú o rôznych oblastiach spolupráce. Kmec doplnil, že pokračovaním medzivládnej spolupráce je rokovanie podnikateľského fóra, v rámci ktorého sa stretla viac ako stovka reprezentantov podnikateľského, regionálneho aj štátneho sektora.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Veľmi intenzívne rokujeme o zapojení súkromného sektora do aktivít na vládnej úrovni, aby slovenské a ukrajinské firmy mohli rýchlejšie a intenzívnejšie spolupracovať,“ uviedol. Kmec skonštatoval, že strategické projekty, na ktorých spolupracujú s ukrajinskou stranou, a to železničné prepojenie medzi oboma štátmi, budovanie elektrifikačnej sústavy a rozširovanie hraničných prechodov napredujú podľa plánu.

Rekonštrukcia Ukrajiny

Podpredseda slovenskej vlády dodal, že ukrajinskú stranu informovali, že SR sa prostredníctvom Eximbanky zapája do projektu rekonštrukcie Ukrajiny, a to prostredníctvom ukrajinského investičného rámca, vo výške 143 miliónov eur. Vďaka tomu by sa mali vytvoriť predpoklady pre investovanie slovenských firiem a ich spoluprácu s ukrajinskými firmami na rekonštrukcii Ukrajiny.

„Takisto sme informovali ukrajinskú stranu, že Slovensko vytvorilo na mojom úrade viacnárodný investičný fond, do ktorého môžu rôzne krajiny z celého sveta investovať finančné prostriedky, ktoré pôjdu prioritne na podporu cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom,“ doplnil Kmec. Prvý vklad do tohto fondu by podľa jeho slov mal byť zrealizovaný počas tohto mesiaca.

Taras Kachka označil za najdôležitejší rozvoj infraštruktúry, regionálnej i hraničnej. Doplnil, že so slovenskou stranou diskutovali o modernizácii hraničného prechodu Užhorod – Vyšné Nemecké. Rovnako sa v diskusii dotkli aj témy rozšírenia kategórií nákladných vozidiel, ktoré by mohli prechádzať cez hraničný prechod v Ubli.

Kontroly na hraničných priechodoch

Posun podľa jeho slov zaznamenali aj v diskusii o spoločných kontrolách na hraničných priechodoch, čo ale vyžaduje aj spoluprácu Európskej komisie.

Tá je podľa neho voči projektu pozitívne naladená a s realizáciou by im mala pomôcť. Spomenul i posun v prípade projektu interkonektora a zdôraznil tiež význam Slovensko-ukrajinského biznis fóra, na ktorom sa stretávajú biznis aktéri z oboch štátov. Ako dodal, majú záujem o úzku spolupráci medzi slovenskými i ukrajinskými firmami.