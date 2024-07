Tarabovo a Rážovo ministerstvo v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom zaobstarali prvú lodnú sústavu (video)

aktualizované 17. júla 2024, 16:04

Ministerstvo životného prostredia, rezort dopravy a Slovenský vodohospodársky podnik zaobstarali prvú lodnú sústavu, ktorá sa nachádza v Čunove. Lodná sústava v balíku spoločne s rôznou technológiou je financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci projektu DaReM.

Ako informoval šéf envirozertu Tomáš Taraba (nom. SNS) na stredajšej tlačovej besede, z projektu, ktorý pôvodne stál 150 miliónov, sa im podarilo nájsť riešenie, ktoré zaobstaralo technológiu za 20 miliónov. Tá by sa mala starať o usadeniny na spodku Dunaja, bude ho čistiť a predovšetkým prehlbovať koryto. To by malo zabezpečiť plynulú dopravu po rieke.

Za ušetrené peniaze môžeme mať nemocnicu

„Pre Slovensko sme ušetrili minimálne 130 miliónov eur. Zrušili sme projekt, ktorý bol nastavený na externé firmy, na subdodávky a budeme to robiť vo vlastnej réžii, využijeme kapacitu, ktorá tu je,“ uviedol Taraba, ktorý dodal, že za ušetrených 130 miliónov eur môže mať Slovensko veľkú modernú nemocnicu.

Taraba tvrdí, že revitalizačné opatrenia v povodí Dunaja výrazne prispejú k obnove plavebnej dráhy na medzinárodnej vodnej ceste v zdrži Hrušov, zvýšia efektivitu či spoľahlivosť a konkurencieschopnosť vodnej dopravy. Zároveň by mali prispieť k zlepšeniu prietokových pomerov a plavebných podmienok protipovodňovej ochrany.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. budú mať k dispozícii celkovo 16 zariadení, ktoré dokážu ročne vyťažiť 300-tisíc metrov kubických sedimentov,“ informovalo ministerstvo životného prostredia.

Najekologickejší spôsob prepravy

Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) tvrdí, že vodná preprava je stále najekologickejšia a verí, že sa im podarí udržať Dunaj ako strategickú dopravnú tepnu. Zároveň zdôraznil, že jeho ambíciou je rozostavať Slovensko.

„Potrebujeme zefektívniť procesy aj pred samotnou výstavbou. V tejto súvislosti oceňujem novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú v marci tohto roku schválil vládny kabinet a ktorá odstraňuje mnohé problémy administratívneho procesu vyplývajúce z praxe a jeho prispôsobenie v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenia konaní a zabezpečení vyššej profesionality štátnej správy,“ dodal Ráž.