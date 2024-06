Ružomberok pripravuje novú parkovaciu politiku, zmeny by mali platiť už od septembra

Mesto Ružomberok sa pripravuje na novú parkovaciu politiku. Ako informuje radnica, jej zmyslom je zlepšenie dostupnosti parkovania pre občanov v mieste ich bydliska na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla.

Príprava vstupuje do finálnej fázy a vyvrcholiť by mala prijatím nových pravidiel parkovania na rokovaní mestského zastupiteľstva na konci júna. Po novom by mali Ružomberčania parkovať už od septembra.

Upratanie verejného priestoru

„Cieľom novej parkovacej politiky je nastaviť pravidlá, kde a za akých podmienok bude možné parkovať. Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú. Reguláciu parkovania dosiahneme zavedením hodinovej sadzby parkovného pre návštevníkov, lepšou kontrolou parkovania a zvýhodnením rezidentov, teda občanov mesta Ružomberok s trvalým pobytom,“ objasnil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Celé vymedzené územie zóny regulovaného státia sa v Ružomberku dotkne hlavne centra mesta a širšieho centra, kde sa nachádza viac ako 2 500 bytov a 146 rodinných domov. Na ružomberských sídliskách sa v tejto fáze nebudú vytvárať rezidentské zóny.

Situácia sa bude zhoršovať

Po zavedení nových pravidiel bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. V čase regulácie spoplatnením zóny v nej zaparkujú iba držitelia príslušných parkovacích oprávnení alebo každý motorista po úhrade krátkodobého parkovného.

„Situácia s prehustenou dopravou sa bude rokmi iba zhoršovať. V Ružomberku síce ide o novinku, no množstvo miest a obcí na Slovensku regulované parkovanie využíva roky a vďaka nemu môžu investovať ďalšie prostriedky do dopravnej infraštruktúry a podpory nemotorových – alternatívnych spôsobov dopravy,“ dodal primátor.

Využitie financií

Všetky financie, ktoré mesto vyberie z parkovného budú následne využité výlučne na dopravný účel, ako je prevádzka parkovacieho systému, údržba parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, budovanie cyklotrás a oprava chodníkov.

Okrem týchto aktivít sa prostriedky, ktoré budú združované na osobitnom účte, použijú do rozvoja dopravnej infraštruktúry, na rozvoj mestskej autobusovej dopravy a budovanie nových parkovacích plôch.