Zóna regulovaného parkovania v Košiciach sa rozšíri o parkovisko pri amfiteátri, spoplatnia aj státie pri cintoríne

Zóna regulovaného parkovania pri amfiteátri v Košiciach sa rozšíri o priľahlé parkovisko. Vyplýva to zo zmeny príslušného všeobecne záväzného nariadenia, ktorú na stredajšom mimoriadnom rokovaní košického zastupiteľstva schválili mestskí poslanci.

Ide o parkovisko pred vstupom do areálu amfiteátra, pričom tieto parkoviská sa majú spojiť do jedného závorového parkoviska. Po novom by tiež malo byť regulované aj parkovanie na Cintorínskej ulici pri Verejnom cintoríne.

Najlacnejšie tarifné pásmo

„Parkovacie miesta na tejto ulici pôvodne vznikli ako náhrada za parkovacie miesta pri Verejnom cintoríne počas rekonštrukčných prác,“ ozrejmila samospráva. Parkovacie miesta, ktoré sa tam nachádzajú, by mali byť zaradené do najlacnejšieho tarifného pásma N. Cena za hodinu parkovania by mala byť 60 centov, deň parkovania by mal stáť maximálne tri eurá.

Pri platbe s aplikáciou a bonusovou kartou by cena mala byť necelých 40 centov na hodinu a 1,95 eura za deň. Parkovanie cez víkendy a sviatky by malo byť zadarmo. Mesto už skôr informovalo, že pre návštevníkov cintorína by parkovanie na parkovisku priamo pred cintorínom malo byť spoplatnené až od dvoch hodín státia.

Kuriéri platiť nebudú

VZN tiež precizuje ustanovenie o oslobodení od úhrady pre kuriérov, a to zadefinovaním 10-minútového limitu.

„Spresňujú sa ustanovenia o parkovaní vozidiel používaných na poskytovanie kuriérskych (poštových) služieb tak, že sa presne stanovuje horná hranica doby zastavenia alebo státia v rozsahu do 10 minút. Podľa zákona o cestnej premávke je zastavenie definované ako „uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu“ a státie je definované ako „uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,“ uvádza sa v materiáli.

Menšími technickými úpravami prešli i niektoré ďalšie ustanovenia. Zmeny nadobudnú účinnosť od 10. júna tohto roka.