Spoplatnenie parkovania v Trnave zaplnilo parkoviská pred obchodmi reťazcov, tie o situácii rokujú s primátorom 

Mesto Trnava komunikuje so spoločnosťou Kaufland o riešení parkovania pri predajni tohto reťazca na Clementisovej ulici. Po spoplatnení parkovania v tejto časti mesta približne pred rokom sa časť áut presunula na bezplatné parkovisko pred Kauflandom.

Trnava podľa primátora Petra Bročku rokuje s obchodným reťazcom o možnosti zaradiť parkovisko do mestského systému kontroly parkovania s tým, že reťazec by si sám určil, koľko času by vyhradil na bezplatné parkovanie pre svojich zákazníkov. Obchod dlhodobo upozorňuje vodičov, že jeho parkovisko nie je určené na dlhodobé parkovanie.

Podobnú situáciu už zažili

Po nedávnom spoplatnení parkovania v zóne R9 nastala veľmi podobná situácia aj pred Tescom, kam sa presunuli vozidlá zo sídliska Na hlinách, ktoré má najhorší pomer bytov a parkovacích miest. Samotnému sídlisku však podľa primátora Bročku zavedenie rezidentského parkovania pomohlo a možnosť zaparkovať tam sa zlepšila.

„Nikto neočakával, že vo vnútri sídliska budú stále voľné parkovacie miesta. Kľúčové je, že došlo k úbytku aut. K úplnému zaplneniu dochádza až v skorších večerných hodinách, ale voľné parkovacie miesta sú aj v nočných hodinách na Okružnej a na Špačinskej ulici. Dnes už vodič vie, že tam voľné parkovacie miesta nájde,“ dodal Bročka.

Potreba parkovacieho domu

Návrat k bezplatnému parkovaniu v rezidentskej zóne R9, ktorá pokrýva aj sídlisko Na hlinách, vylúčil.

V Trnave sa už roky rieši potreba výstavby parkovacieho domu práve na sídlisku Na hlinách. Projektová dokumentácie je už podľa primátora Bročku vo finále, predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 10 až 11 miliónov eur.

Radnica bude podľa neho zvažovať v tomto prípade proces nastavenia cenotvorby. Okrem toho, že na výstavbu vyčlení časť peňazí mesto, na spolufinancovaní sa budú musieť podieľať aj budúci užívatelia parkovacieho domu.