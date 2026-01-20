V roku 2025 zrealizovali zdravotní klauni 2 960 klauniád

V roku 2025 zdravotní klauni a zdravotné klaunky z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovali spolu rekordných 2 969 klauniád* a svoje návštevy rozšírili do ďalších nemocníc. Združenie sa stalo členom medzinárodnej organizácie profesionálnych organizácií zdravotných klaunov European Federation of Healthcare Clown Organizations, čím potvrdilo umeleckú kvalitu a naplnilo profesionálne kritériá.
V klaunskom tíme Červeného nosa pôsobí v súčasnosti 67 zdravotných klaunov a klauniek. Už tradične boli ich najväčším programom pravidelné klaunské návštevy na izbách detských oddelení. Minulý rok ich zrealizovali až 2 028, pričom navštevovali vyše 90 kliník a oddelení v 56 zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku, aby priniesli detským pacientom, ale aj ich rodičom a personálu smiech, radosť a podporili ich psychickú pohodu.
Okrem pravidelných návštev je veľmi prínosným programom v detských nemocniciach aj N.O.S. – Na Operačnú Sálu. V minulom roku odprevádzali zdravotní klauni na operáciu deti počas 215 dopoludní, aby odbúrali ich stres pred operačným zákrokom a aj po ňom, a uľavili od napätia aj prítomnému rodičovi. V čakárňach pred ambulanciami odborných lekárov stretli deti a ich rodičia zdravotných klaunov 222 ráz.
Smiech nepozná vek a preto sa v rámci rovnomenného programu mohli seniori v seniorských zariadeniach tešiť klaunskej návšteve 246-krát. Cieľom návštev je priniesť seniorom hlboký emocionálny zážitok a zároveň ich motivovať k duševnej a fyzickej aktivite, vrátane práce s pamäťou a spomienkami.
Cirkus Paciento a Klaunské večerníčky na nových oddeleniach
V priebehu minulého roka pripravili zdravotní klauni 8-krát týždňový program Cirkus Paciento, čo predstavuje 43 cirkusových dní. Absolvovalo ho spolu 230 dlhodobo hospitalizovaných detí v 3 detských liečebniach, na 2 onkologických a 3 psychiatrických oddeleniach. Premiéru mal cirkusový týždeň na oddelení detskej psychiatrie prešovskej nemocnice. Po prvýkrát stálo cirkusové šapitó v areáli kremnickej Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya, doteraz sa odohrával iba v interiérových priestoroch.
Klaunské večerníčky, ktoré majú deťom uľahčiť zaspávanie, zlepšiť kvalitu i dĺžku spánku, sa vo svojej druhej sezóne – na jeseň 2025 rozšírili z onkologických kliník v 3 detských nemocniciach aj na ďalšie dve oddelenia – neurochirurgiu v NÚDCH Bratislava a na Kliniku detí a dorastu v DFN Košice. V roku 2025 urobili klauni 61 večerných návštev oddelení. Tento mesiac sa Klaunské večerníčky spúšťajú aj na dvoch detských ortopédiách – v bratislavskom NÚDCH a v žilinskej FNsP.
S programom Prezuvky máme zavítali zdravotní klauni 30-krát do domácností s vážne chorými deťmi v dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Až 85 hudobných interaktívnych predstavení pod názvom Fidlikára priviezli žiakom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením do špeciálnych škôl po celom Slovensku.
Zdravotní klauni u dospelých pacientov
Špeciálne vyškolení zdravotní klauni navštívili 15-krát dospelých pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. November už tradične patrí mimoriadnym klauniádam pre dospelých onkologických pacientov, v tomto roku zdravotní klauni navštívili onkologické oddelenia v 5 nemocniciach. Po prvýkrát navštívili aj dospelých pacientov v Prírodných jódových kúpeľoch Číž.
Zdravotní klauni boli 18-krát prítomní aj počas niekoľkých špeciálnych podujatí – napr. na transfúznych staniciach pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, kde spríjemnili atmosféru darcom i personálu, či na Svetový deň úsmevu, keď priniesli dobrú náladu študentom aj pedagógom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Vzdelávanie pre personál aj medikov
Okrem klauniád pre zraniteľné skupiny Červený nos realizuje aj špeciálne vzdelávacie aktivity pre zdravotnícky personál a študentov medicíny – v minulom roku to bol seminár pre personál oddelenia detskej psychiatrie, dva semináre pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci programu Enlight a 5 príspevkov na odborných konferenciách. Semináre sú zamerané na humor ako komunikačný nástroj v kontakte s pacientom.
Nepretržité vzdelávanie je aj súčasťou a podmienkou pre prácu samotných zdravotných klaunov. V minulom roku im zabezpečilo združenie v spolupráci s vlastnými aj externými lektormi vyše 60 rôznych workshopov a prednášok.
Členstvo v európskej federácii klaunských organizácií
Významnou udalosťou roka bolo začlenenie OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors do medzinárodnej organizácie European Federation of Healthcare Clown Organizations (EFHCO), ktorá združuje 21 profesionálnych organizácií zdravotných klaunov zo 16 krajín. „Členstvo nám prináša nielen možnosť zdieľať skúsenosti a učiť sa od kolegov z celej Európy, ale aj aktívne prispievať k formovaniu štandardov a smerovania zdravotného klauningu nielen ako profesie, ale aj hnutia v oblasti umenia v zdravotnej starostlivosti. Samotný proces preverenia kvality, ktorý bol podmienkou členstva, je navyše potvrdením, že to, čo robíme, spĺňa svetové umelecké štandardy. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou tejto inšpiratívnej siete,“ povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa.
Červený nos je od svojho vzniku v r. 2004 súčasťou siete Red Noses International.
Červený nos možno podporiť v zálohomatoch Lidl
Hlavným zdrojom financovania aktivít Červeného nosa sú individuálni darcovia – dary od nich predstavovali v minulom roku viac ako 70 % príjmov združenia. Významnú zložku príjmov tvorili už tradične 2 % z dane. Aj v tomto roku je možné podporiť Červený nos prostredníctvom 2 % z dane.
V júni 2025 mohli zákazníci predajní Lidl po celom Slovensku podporiť misiu zdravotných klaunov kúpou červeného nosa počas 2. ročníka kampane Radosť sa stále nosí s headlinom Rozosmiať deti nie je sranda. Jej tvárou bol komik Tomáš Hudák a podporili ju aj ďalší stand-up komici zoskupenia Silné reči – Simona First, Joe Trendy, Jakub Zitron Ťapák a Ján Gordulič. V tomto roku partnerstvo Červeného nosa a spoločnosti Lidl Slovensko a Nadácie Lidl pokračuje možnosťou darovania záloh za vrátené fľaše a plechovky v zálohomatoch vo všetkých predajniach Lidl.
Možnosť stretnúť zdravotných klaunov budú mať všetky hospitalizované deti
V roku 2025 začali zdravotní klauni z Červeného nosa navštevovať detské oddelenie v ďalších 3 nemocniciach – v Trstenej, Partizánskom a Kráľovskom Chlmci. V roku 2026 plánuje združenie rozšíriť svoje návštevy do nemocnice v Lučenci, čím rozšíri sieť partnerov o poslednú slovenskú nemocnicu s detským oddelením, ktorú ešte nenavštevovalo. „Sme šťastní, že možnosť stretnúť zdravotných klaunov už budú mať na Slovensku všetky hospitalizované deti,” hovorí Milan Šagát. „Verím, že v tomto roku zvládneme po prvýkrát dosiahnuť hranicu 3 000 klauniád. Zameriavať sa však budeme najmä na ďalšie skvalitňovanie práce zdravotných klaunov po umeleckej aj odbornej stránke, aby klaunské návštevy mali čo najväčší pozitívny dopad na pacientov, seniorov a všetkých, pre ktorých sú určené,“ uzatvára M. Šagát.
*Klauniáda – ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 2-3 hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napr. 1 návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, 1 dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie, 1 deň nácviku s deťmi pri programe Cirkus Paciento a pod.
