Lávku pre peších v Poprade uzavrú, je v havarijnom stave

Lávka pre peších na Ulici 1. mája v centre Popradu bude od utorka 18. júna uzavretá. Dôvodom je jej havarijný stav. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke.

Mesto sa zatiaľ do jej rekonštrukcie pustiť nemôže pre problémy s pôvodne vysúťaženým dodávateľom stavebných prác. Obyvateľom a návštevníkom preto odporúča využiť lávku na návodnej strane či na ulici Popradské nábrežie a cyklistom zase využívať novú lávku oproti okresnému úradu.

Pôvodný zhotoviteľ odstúpil od zmluvy

Na rekonštrukciu oboch lávok, ako aj mosta, bolo podľa samosprávy v roku 2022 vydané stavebné povolenie a rovnako vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu. Mesto ešte v tom roku vyhlásilo na rekonštrukciu mosta a lávok verejné obstarávanie. Práce mali stáť podľa Centrálneho registra zmlúv viac ako 1,67 milióna eur vrátane DPH.

Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie si pôvodný zhotoviteľ, ktorým je popradská SLOV-VIA, s.r.o., síce stavenisko prevzal, vzápätí na to navrhol odstúpenie od zmluvy, a to z viacerých dôvodov. Medzi nimi uviedol napríklad prehodnotenie termínov potrebných na technologické prestávky či harmonogramu postupu výstavby na základe komunikácie so subdodávateľmi prác, ako aj dodávateľmi materiálu o predpokladaných lehotách dodávky.

V dohode o ukončení zmluvy o diele sa píše, že uvedené aspekty by mohli mať vplyv na predĺženie lehoty výstavby, a tak aj jej nedokončenie do pôvodne stanoveného termínu, novembra 2022, a skomplikovať dopravu v celom meste.

Verejné obstarávanie sa predĺžilo

Samospráva následne vyhlásila nové verejné obstarávanie. Podľa jej vyjadrenia sa však opakovanými námietkami pôvodného zhotoviteľa celý proces verejného obstarávania predĺžil.

„K rekonštrukcii mosta a lávok v súčasnosti nemožno pristúpiť, nakoľko daný uchádzač po jeho vylúčení z predmetného verejného obstarávania, ktorého oprávnenosť svojím rozhodnutím potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie, podal na súd správnu žalobu proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o jeho vylúčení z procesu verejného obstarávania,“ informovalo mesto.

Zlý stav mosta

Betónový most ponad rieku Poprad bol podľa sprievodnej správy k projektu postavený pravdepodobne v roku 1934. V súčasnosti je už v zlom stavebno-technickom stave.

„Nosná konštrukcia klenby, rímsy a opory vykazujú porušenie betónu. Ide hlavne o rozpad, odlamovanie a nedostatočné krytie betonárskej výstuže, dôsledkom čoho je ich korózia,“ uvádza sa v správe. Porušená je aj hydroizolácia a poškodené sú tiež bezpečnostné zariadenia.