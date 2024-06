Vozičkári v Bratislave si priplatia, magistrát zdanil vyhradené parkovacie miesto

Viacerí vozičkári v Bratislave boli nemilo prekvapení, keď im prišiel oznam, že ich vyhradené parkovacie miesto bude zdanené. Po novom tak budú musieť magistrátu zaplatiť 80 eur. Informovala o tom TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Ide totiž o zjednotenie pravidiel v jednotlivých mestských častiach, nakoľko sa v niektorých za ne platilo a inde nie. „Niektoré mestské časti to mali spoplatnené vyššou sumou, iné to mali zadarmo. Je pravda, že sa rozhodli prebrať úpravu hlavného mesta,“ uviedol hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla.

Pre viacerých je to veľká položka

Pre vozičkárov je to ďalší výdavok, ktorý im skomplikuje situáciu, nakoľko musia často doplácať na rôzne špeciálne pomôcky. Jedným z nich je aj pán Vladimír, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou a sklerózou multiplex.

Má prácu, ale do auta si nevie predsadnúť sám, musí mu pomôcť osobná asistentka. V jeho mestskej časti nemusel doteraz nič platiť, on a ďalší v podobnej situácii dali 200 až 300 eur za označenie vyhradeného parkovania.

„Ja si ešte privyrábam, peniaze nejaké mám, ale tí ktorí žijú len z invalidného dôchodku, tak je to určite veľká položka,“ uviedol vozičkár Vladimír.

Náklady budú znášať mestské časti

Náklady na zriadenie a značenie parkovacieho miesta budú znášať mestské časti a zároveň budú môcť požiadať o zníženie poplatku o polovicu. Týkať sa to bude zdravotne znevýhodnených vodičov, ktorí majú najnižšie príjmy.

Mnohí vozičkári sú však podľa Vladimíra v situácii, kedy si musia z nízkeho príjmu zaplatiť veľa vecí sami. On sám čaká na opravu vozíka. Má podanú žiadosť od februára a doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Ak by si ju nezaplatil sám, tak by musel zostať doma.

Viaceré mestá nemajú zdanenie

Viaceré slovenské mestá však fungujú aj bez ročného zdanenia či poplatku. Parkujú na vyhradených parkovacích miestach. V Starej Ľubovni či Poprade musia napríklad zaplatiť jednorazový poplatok, ktorý súvisí s osadením dopravnej značky.

Hovorca bratislavského magistrátu Bubla uviedol, že hlavné mesto vie v prípade potreby vybudovať aj viacej miest pre ťažko zdravotne postihnutých. Nie však vyhradených pre konkrétneho človeka. „Sú aj všeobecné parkovacie miesta, ktoré sú aj dnes bezplatné,“ dodal na záver.