Výstavba električkovej trate do Petržalky prinesie dopravné zmeny a obmedzenia na troch úsekoch

Výstavba električkovej trate do bratislavskej Petržalky prináša dopravné zmeny a dočasné obmedzenia na troch úsekoch. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v utorok presmerovali dopravu na novú Jantárovú cestu a spustia aj križovatku Jantárová cesta – Betliarska.

„Na križovatke Jantárová cesta – Lietavská bude platiť dočasné riešenie križovatky, z Lietavskej bude možné odbočenie iba vpravo v smere na Janíkov dvor,“ uvádza mesto.

Práce na električkovom priecestí na Romanovej ulici sa presunú do druhej fázy, na druhú stranu vozovky. Trvať budú do 31. októbra. V utorok sa začínajú aj práce na električkovom priecestí, vozovke a chodníkoch na Šintavskej ulici, ktoré si vyžiadajú uzatvorenie tohto úseku a dočasné zrušenie zastávky MHD Šintavská. Tieto práce budú trvať do 30. septembra.