Bratislava upozorňuje na dočasné obmedzenia na Brnianskej ulici, pre opravu zábradlia uzavrú ľavý jazdný pruh

Bratislava upozorňuje na dočasné dopravné obmedzenia na Brnianskej ulici. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, od pondelka 26. do soboty 31. augusta tu budú rekonštruovať zábradlie v stredovom páse zelene, konkrétne v úseku od križovatky so Stromovou po Hroboňovu.

„V smere do Lamača tu bude v čase od 8:30 do 18:00 uzavretý ľavý jazdný pruh, doprava bude zúžená do pravého jazdného pruhu,“ uvádza mesto.

Práce budú organizovať tak, aby bol dopad na dopravu čo najmenší. Doprava v smere do centra zostane bez obmedzení.