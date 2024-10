Nitriansky samosprávny kraj opraví jedinú prístupovú cestu do Žirian, stavebné práce potrvajú do konca roka 2025

Nitriansky samosprávny kraj začína s opravou poškodenej cesty III/1663 v Žiranoch v okrese Nitra. V obci bola ešte začiatkom marca vyhlásená mimoriadna situácia pre poškodenie, zosuv a prasknutie časti vozovky na jedinej prístupovej komunikácii. Na začiatku tohto týždňa si stavenisko prevzal zhotoviteľ, ktorým je na základe verejného obstarávania spoločnosť ViOn.

Dočasná cestná komunikácia

„Aktuálne bude robiť dočasnú cestnú komunikáciu, takzvaný by-pass, na ktorý bude počas rekonštrukcie presmerovaná doprava. Toto riešenie by malo byť v závislosti od počasia ukončené do konca tohto roka,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Začiatkom budúceho roka sa začnú hlavné stavebné práce, ktoré by mali potrvať do konca októbra 2025.

Na porušenom úseku už boli podľa riaditeľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Petra Privalinca urobené geodetické merania posunov, inžiniersko-geologický a hydro-geologický prieskum. Výsledky podľa neho potvrdili, že svah je nestabilný. Porušenie svahu pod cestou je veľkoplošné a zosuv sa rozširuje.

Na poškodenej ceste do Žirian sú od 5. marca prenosné semafory, ktoré tam osadila Regionálna správa a údržba ciest Nitra. Doprava je zúžená do jedného pruhu.

Úsek je zaťažený nákladnou dopravou

„Tento úsek je značne zaťažený nákladnou dopravou smerujúcou do a z neďalekého kameňolomu a vápenky. Je dôležité, aby sa jediná prístupová cesta do Žirian opravila v čo najkratšom možnom čase. Robíme maximum, aby sme obyvateľom minimalizovali nepohodu, ktorá vzhľadom na nečakanú mimoriadnu situáciu a následnú opravu vzniká. Pevne verím, že počasie nás neprekvapí a plánovaná oprava bude napredovať,“ dodal nitriansky župan Branislav Becík.

Nitriansky samosprávny kraj zaplatí za rekonštrukciu poškodenej cesty takmer 1,1 milióna eur. Na základe obcou vyhlásenej mimoriadnej situácie požiadal Ministerstvo vnútra SR o refundáciu nákladov spojených so sanáciou havarijného stavu.