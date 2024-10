Obmedzenia na horskom priechode Vernár pokračujú, polícia apeluje na rešpektovanie dopravného značenia

Horský priechod Vernár je pre autá a súpravy nad 10 metrov aj naďalej neprejazdný, aj v tomto mesiaci tam pokračujú rekonštrukčné práce. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Dopravné obmedzenie platí v úseku od minulého roka a potrvá do ukončenia rekonštrukčných prác. To je naplánované ešte pred začatím zimnej údržby.

V prípade nerešpektovania dopravného značenia hrozí podľa polície uviaznutie vozidiel, ich poškodenie i uzávera samotnej cesty I/66 pre všetky vozidlá na dlhšiu dobu. Vodičov, ktorých sa toto obmedzenie týka, preto policajti žiadajú, aby sa danému úseku vyhli a zvolili si inú, alternatívnu trasu.

S rekonštrukciou cesty v rámci projektu modernizácie cesty začali vlani v apríli. Zahŕňa úsek v dĺžke 8,3 kilometra od hranice Prešovského kraja až za obec Vernár. Ide na ňu takmer 17,5 milióna eur s DPH.

Vozovka v danom úseku už bola vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok opotrebovaná. Okrem jej výmeny projekt zahŕňa úpravu šírkových pomerov či vybudovanie chodníka pre Vernár, nových priechodov a zastávky s osvetlením. Počíta sa tiež so zabezpečením skál, aby nepadali na cestu, rovnako s informačným systémom.