Národný dopravca vypraví na trenčiansku Pohodu mimoriadne vlaky, spoločenský vozeň ponúkne cestujúcim zaujímavý program

Na festival Pohoda v Trenčíne, ktorý bude od štvrtka 11. do nedele 14. júla, sa môžu návštevníci dostať okrem pravidelnej aj posilnenou železničnou dopravou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), partner podujatia, očakáva zvýšený počet cestujúcich najmä v prvý a posledný deň festivalu a počas nich posilní vlakové spojenia štyrmi vlakmi.

Dva mimoriadne vlaky vypraví vo štvrtok na trase Bratislava – Trenčín a Košice – Trenčín. Ďalšie dva vlaky pôjdu v nedeľu v opačnom smere. Podľa národného dopravcu na stanici v Trenčíne bude štandardne posilnená aj kyvadlová doprava na trenčianske letisko.

Podpora podujatí

„Železničná spoločnosť Slovensko sa dlhodobo zameriava na podporu podujatí, ktoré prinášajú kultúru, hudbu, šport a umenie širokej verejnosti, a to najmä podporou, posilnením a poskytnutím železničnej prepravy,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Cestovanie vlakom podľa neho nie je len spôsob dopravy, ale aj životný štýl, ktorý odráža ich zodpovednosť voči životnému prostrediu.

„Naše spoje prispievajú k tomu, aby cestovanie na festival bolo pohodlné, bezpečné a ekologické. Každý cestujúci, ktorý uprednostní vlak pred inou formou dopravy, pomáha minimalizovať ekologickú stopu a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju,“ dodal Peter Helexa.

Mimoriadne vlaky

Mimoriadne vlaky Pohoda Express 2024 vo štvrtok odchádzajú z Košíc 10:30 a z Bratislavy 12:28, do Trenčína majú plánovaný príjazd 14:35 a 13:45. V nedeľu odídu z Trenčína 10:30 do Košíc s príchodom 14:38 a 11:30 do Bratislavy s dojazdom 12:50.

„Vo vlaku na trase Košice – Trenčín bude vo štvrtok radený aj spoločenský vozeň. Ten ponúkne cestujúcim zaujímavý program s hudobným hosťom,“ priblížil hovorca ZSSK Dominik Drevický. Národný dopravca bude mať priamo v areáli Pohody svoj stánok s programom.

Špeciálne autobusy

Aj tento rok budú v okolí Trenčína viaceré cesty uzavreté, čo spôsobí zvýšenú dopravnú záťaž. Dopravca Slovak Lines vypraví na festival do Trenčína priamo k bráne B špeciálne autobusy.

Vo štvrtok popoludní pôjdu z ôsmich miest – z Bratislavy o 13. hodine, z Trnavy o 14., z Piešťan o 14.50, ďalší z Banskej Bystrice 12.50, zo Zvolena 13.20, z Prievidze 14.30, ako aj z Nitry 13.50 a z Hlohovca 14.20. Plánovaný príchod priamo k festivalovej bráne B je o 15.30.

V piatok odchádza bus z Bratislavy 9.30, z Trnavy 10.30, z Piešťan 11.20, k areálu trenčianskeho podujatia má doraziť na poludnie. V nedeľu odídu spoje Slovak Lines z festivalu o 10.30 do spomínaných ôsmich miest. Z okolia Trenčína bude na festival premávať prímestská autobusová doprava.