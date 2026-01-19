Slovensko považuje Grónsko za súčasť Dánska, Blanár odmieta colné boje medzi štátmi

Clo má platiť až do vyriešenia otázky získania Grónska Spojenými štátmi.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
V4: Konferencia Visegrad 4 Business v Budapešti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Slovensko považuje Grónsko za súčasť Dánska a odmieta colné boje medzi štátmi. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na to, že americký prezidentDonald Trump v sobotu oznámil, že uvalí od 1. februára 10-percentné clo na osem krajín, ktoré sa postavili za Grónsko.

Clo má platiť až do vyriešenia otázky získania Grónska Spojenými štátmi. „Tak, ako niektoré členské štáty Európskej únie individuálne naďalej podporujú predlžovanie vojnového konfliktu na Ukrajine a nehľadajú spoločné mierové stanovisko na úrovni Únie, podobne, ako chcú niektorí lídri poslať svoje vojská na Ukrajinu, alebo krajiny, ktoré bezprecedentne uznali odtrhnutie sa Kosova od Srbska, tak presne takto to potom dopadá v postoji ku Grónsku a medzinárodnému právu ako takému,“ povedal Blanár.

Minister zdôraznil, že Slovenská republika konzistentne a principiálne presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva, ktorého zásadným princípom je rešpekt voči suverenite a teritoriálnej integrite iného štátu. Slovensko preto na základe uplatňovania rovnakých pravidiel a princípov medzinárodného práva považuje Grónsko za súčasť Dánska, Krym za súčasť Ukrajiny či Kosovo za súčasť Srbska.

„Odmietame tiež colné boje medzi štátmi, ktorých lídri by si namiesto silných vyhlásení mali sadnúť k rokovaciemu stolu. Preferujeme diplomaciu a mier, nie napätie či boje,“ vyhlásil Blanár.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Donald TrumpJuraj Blanár
Okruhy tém: americké clá Americký prezident Grónsko Minister zahraničných vecí

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk