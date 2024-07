ZSSK v letnej sezóne opäť prevádzkuje výletné vlaky, ktoré jazdia vo viacerých regiónoch

Sezónne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v letných mesiacoch dopĺňajú štandardné spoje v cestovnom poriadku. Zároveň približujú viaceré turisticky vyhľadávané miesta a zaujímavosti, čím podporujú domáci cestovný ruch. Výletné a posilnené vlaky premávajú na viacerých linkách v rôznych regiónoch Slovenska denne a cez víkendy.

„Pokračujeme vo vytvorenej tradícii a k pravidelným vlakom zavádzame sezónne spojenia výletných vlakov do vyhľadávaných lokalít ako sú Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa a tradične aj do oblastí v Slovenskom raji a vo Vysokých Tatrách,” povedal generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa. Vlaky národného dopravcu vlani v letných mesiacoch prepravili celkom 18,6 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne viac o približne 5 %.

Úseky okolo krajských miest

„Najvyťaženejšími úsekmi aj počas prázdnin sú už tradične úseky okolo krajských miest a hlavného mesta Bratislavy. V roku 2023 sme počas letnej sezóny vypravili viacero sezónnych spojení, ktoré zvýšili atraktivitu železničnej dopravy nielen pri pravidelných cestách, ale aj pri objavovaní nových miest,” dodal Peter Helexa.

Posilový regionálny osobný vlak zo Zvolena do Banskej Štiavnice jazdí od 1. júla do 1. septembra každý deň. Cestujúci môžu na tejto trase využiť od rána do večera štrnásť spojov. Zo Zvolena do Štúrova možno ísť výletným zrýchleným vlakom v nedeľu a cez štátny sviatok ráno tam a popoludní späť, a to do 15. septembra. Na linke Banská Bystrica – Margecany a späť premávajú denne do 1. septembra štyri zrýchlené spoje.

Posilnené vlaky na viacerých úsekoch

Vlak zvládne cestu z centra Slovenska cez Horehronie a údolie Hnilca do Margecian zhruba za tri hodiny 40 minút, opačne za viac ako štyri hodiny. Medzi Breznom a Tisovcom sa dá zviesť posilovým vlakom osemkrát denne takisto do začiatku septembra. Regionálne vlaky REX z Košíc a Prešova odchádzajú ráno do Margecian s pokračovaním na zrýchlený vlak do Banskej Bystrice.

Prvý z nich funguje v sobotu do 14. septembra, druhý v nedeľu a cez štátny sviatok do 15. septembra. Večerný vlak REX z Margecian do Prešova jazdí v sobotu, nedeľu a cez štátny sviatok do 15. septembra ako pokračujúci od zrýchleného vlaku Banská Bystrica – Margecany.

Výletný vlak do Starej Ľubovne

Do polovice septembra je v prevádzke aj výletný vlak REX z Košíc do Starej Ľubovne a opačne. Po oba víkendové dni aj na štátny sviatok na tejto linke premávajú dva páry spojov. Ďalším vlakom REX sa možno zviesť z Košíc do Bardejova ráno a podvečer naspäť, pričom tieto spoje sú k dispozícii v sobotu a nedeľu každé dva víkendy. Nasledujúce pôjdu 13., 14., 27., 28. júla, 10., 11., 24. a 25. augusta.

Cezhraničný výletný vlak medzi poľským Łupkówom a Medzilaborcami bude prepravovať cestujúcich počas víkendov a štátneho sviatku do 29. septembra. Na tomto úseku jazdia v dňoch prevádzky štyri spoje. Za zvýhodnené ceny možno vlakmi ZSSK cestovať počas celých letných prázdnin do 31. augusta s celosieťovými cestovnými lístkami Slovak platnými 7 alebo 31 dní.

„Za týždenný alebo mesačný lístok zaplatíte raz a potom môžete neobmedzene cestovať vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko v 2. vozňovej triede na celom Slovensku,” priblížil hovorca národného dopravcu Dominik Drevický. Minulý rok túto možnosť využilo tritisíc cestujúcich. Lístky Slovak platia 7 alebo 31 dní