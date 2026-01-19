Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva

Súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom sa začne na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 13. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý ďalšie termíny vytýčil aj na 16. a 18. februára. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v lete 2022 na Lindtnera obžalobu pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.
Súdny proces s Bombicom sa začne koncom januára, tretí proces v kauze vraždy Kuciaka je naplánovaný na rovnaký termín
Sudca ŠTS pritom v lete 2024 rozhodol, že v zmysle Trestného poriadku podanú obžalobu odmieta a vracia trestnú vec prokurátorovi, pretože vo veci zistil závažné procesné chyby. Prokurátor však vo veci podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR vyhovel a prípad vrátil na ŠTS.
Juraj Cintula za streľbu na premiéra Fica nedostal doživotie, ale útok bol teroristickým činom – VIDEO, FOTO
Lindtner pôsobil v minulosti ako sudca a šéf Okresného súdu Bratislava III. Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020. Od októbra daného roku do mája 2021 bol stíhaný väzobne, za čo sa mu ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 ospravedlnilo. V súčasnosti pôsobí ako advokát, zastupuje napríklad obžalovaného Daniela Bombica. Ako zástupca poškodeného Roberta Fica bol tiež prítomný na procese s Jurajom Cintulom, ktorý premiéra v roku 2024 postrelil.