Ficov poradca sa postaví pred súd, Lindtnera obžalovali pre korupciu aj zásah do súdnictva

Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SÚDY: Neverejné zasadnutie s Danielom B.
Poradca premiéra a advokát obvineného youtubera Daniela Bombica David Lindtner (v popredí) pred začatím neverejného zasadnutia na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici k rozhodnutiu o vzatí do väzby Daniela B. kvôli porušeniu obmedzení, ktoré obvinenému vo februári uložil Najvyšší súd (NS) SR pre viaceré činy spojené s extrémizmom. Banská Bystrica, 19. apríl 2025. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Súdny proces s poradcom predsedu vlády Roberta Fica a bývalým sudcom Davidom Lindtnerom sa začne na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 13. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý ďalšie termíny vytýčil aj na 16. a 18. februára. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v lete 2022 na Lindtnera obžalobu pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu.

Sudca ŠTS pritom v lete 2024 rozhodol, že v zmysle Trestného poriadku podanú obžalobu odmieta a vracia trestnú vec prokurátorovi, pretože vo veci zistil závažné procesné chyby. Prokurátor však vo veci podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR vyhovel a prípad vrátil na ŠTS.

Lindtner pôsobil v minulosti ako sudca a šéf Okresného súdu Bratislava III. Národná kriminálna agentúra ho obvinila v rámci akcie Víchrica ešte na jeseň 2020. Od októbra daného roku do mája 2021 bol stíhaný väzobne, za čo sa mu ministerstvo spravodlivosti v roku 2024 ospravedlnilo. V súčasnosti pôsobí ako advokát, zastupuje napríklad obžalovaného Daniela Bombica. Ako zástupca poškodeného Roberta Fica bol tiež prítomný na procese s Jurajom Cintulom, ktorý premiéra v roku 2024 postrelil.

Viac k osobe: David LindtnerJuraj CintulaRobert Fico
Firmy a inštitúcie: NS Najvyšší súd SROkresný súd Bratislava IIIÚrad špeciálnej prokuratúry
Okruhy tém: Akcia Víchrica Premiér Slovenskej republiky Súdny proces Súdy Trestný poriadok

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk