Pentagon nariadil 1 500 vojakom, aby sa pripravili na možné nasadenie v štáte Minnesota

Pentagon nariadil 1 500 americkým vojakom, aby sa pripravili na možné nasadenie v štáte Minnesota, kde po zásahoch agentov migračného a colného úradu (ICE) vypukli nepokoje. Informovali o tom v nedeľu americké médiá.
Správa prichádza niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil, že aktivuje zákon o povstaní, ktorý mu umožňuje nasadiť armádu na území USA.
Spravodajská sieť ABC informovala s odvolaním na dvoch nemenovaných predstaviteľov amerického ministerstva obrany, že do pohotovosti uviedli vojakov v aktívnej službe pôsobiacich na Aljaške. Prezident však o ich nasadení zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie.
Protesty sa začali, keď 7. januára v meste Minneapolis agent z bezprostrednej blízkosti zastrelil 37-ročnú ženu. Druhý takýto incident sa stal v stredu tiež v Minneapolise. Federálny imigračný agent postrelil muža z Venezuely. Muž utrpel strelné poranenie nohy, ktoré neohrozuje jeho život.
Trump v reakcii na protesty v Minnesote pohrozil aktiváciou zákona o povstaní
Ministerstvo verejnej bezpečnosti Minnesoty v sobotu uviedlo, že na pokyn guvernéra Tima Walza mobilizovali Národnú gardu Minnesoty, aby podporila miestne orgány činné v trestnom konaní a agentúry riadenia mimoriadnych situácií. Primátor Minneapolisu Jacob Frey označil v nedeľu tritisíc agentov z ICE a pohraničnej stráže za „okupačnú silu, ktorá doslova vtrhla do nášho mesta“.