Nórsko do Trumpovej Rady mieru nevstúpi, Vatikán potrebuje čas na premýšľanie

Nórsko sa nepripojí k Rade mieru, ktorej vytvorenie inicioval americký prezidentDonald Trump, oznámila v stredu vláda v Oslo. Podľa stanoviska, ktoré poskytol štátny tajomník Kristoffer Thoner, návrh vyvoláva množstvo otázok, ktoré si vyžadujú „ďalší dialóg so Spojenými štátmi“.
Čo je Trumpova Rada mieru a dostalo pozvánku aj Slovensko? Maďarský premiér Orbán sa už pridal
„Nórsko sa preto nepripojí k navrhovaným mechanizmom Rady mieru a nezúčastní sa ani podpisového ceremoniálu v Davose,“ dodal Thoner s tým, že Nórsko bude pokračovať v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi.
Pozvanie do Rady mieru v stredu podľa talianskych médií potvrdil aj Vatikán. „Aj my sme dostali toto pozvanie, ktoré bolo doručené pápežovi. Momentálne skúmame, čo urobiť,“ povedal novinárom v Ríme vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Ako dodal, je to otázka, ktorá si na odpoveď vyžaduje určitý čas.