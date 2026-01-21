Nórsko do Trumpovej Rady mieru nevstúpi, Vatikán potrebuje čas na premýšľanie

„Aj my sme dostali toto pozvanie, ktoré bolo doručené pápežovi. Momentálne skúmame, čo urobiť,“ povedal novinárom v Ríme vatikánsky štátny sekretár.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vatikán
Pápež Lev XIV. Foto: Archívne, SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Nórsko sa nepripojí k Rade mieru, ktorej vytvorenie inicioval americký prezidentDonald Trump, oznámila v stredu vláda v Oslo. Podľa stanoviska, ktoré poskytol štátny tajomník Kristoffer Thoner, návrh vyvoláva množstvo otázok, ktoré si vyžadujú „ďalší dialóg so Spojenými štátmi“.

„Nórsko sa preto nepripojí k navrhovaným mechanizmom Rady mieru a nezúčastní sa ani podpisového ceremoniálu v Davose,“ dodal Thoner s tým, že Nórsko bude pokračovať v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi.

Pozvanie do Rady mieru v stredu podľa talianskych médií potvrdil aj Vatikán. „Aj my sme dostali toto pozvanie, ktoré bolo doručené pápežovi. Momentálne skúmame, čo urobiť,“ povedal novinárom v Ríme vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Ako dodal, je to otázka, ktorá si na odpoveď vyžaduje určitý čas.

Viac k osobe: Donald TrumpPietro Parolin
Okruhy tém: nórska vláda Rada mieru Trumpova Rada mieru Vatikán
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk