Strana Právo na Pravdu si posvietila na príjmy Naďa, podala podnet na preverenie financovania Demokratov

Strana Právo na pravdu podala podnet na Finančnú správu SR so žiadosťou o bezodkladné preverenie financovania politickej strany Demokrati.
„Podnet vychádza z verejne dostupných informácií o zahraničných príjmoch predsedu strany Jaroslava Naďa a z jeho vyjadrení o výraznej finančnej strate strany, ktorá má byť približne 740-tisíc eur, pričom strana súčasne realizuje rozsiahle politické a mediálne kampane,“ uviedla strana Zoroslava Kollára v tlačovej správe.
Strana Zoroslava Kollára vstupuje do politiky s jasným mottom: „Slovensko na prvom mieste“ – VIDEO, FOTO
Žiada bezodkladne preveriť pôvod a zdanenie zahraničných príjmov, ako aj zdroje financovania kampaní a mediálnych aktivít, vrátane možnosti nepriamych plnení. „Zároveň upozorňujeme na potrebu konať bezodkladne, aby nedošlo k úpravám účtovných dokladov alebo strate dôkazov,“ dodal politický subjekt.
Právo na Pravdu bude tiež zároveň iniciovať ďalšie kroky k prevereniu možných porušení zákona pri financovaní politickej strany Demokrati.