Strana Právo na Pravdu si posvietila na príjmy Naďa, podala podnet na preverenie financovania Demokratov

Podnet vychádza z verejne dostupných informácií o zahraničných príjmoch predsedu strany Jaroslava Naďa a z jeho vyjadrení.
Právo na pravdu, Zoroslav Kollár
Zoroslav Kollár, líder strany Právo na pravdu. Foto: www.facebook.com.
Strana Právo na pravdu podala podnet na Finančnú správu SR so žiadosťou o bezodkladné preverenie financovania politickej strany Demokrati.

Podnet vychádza z verejne dostupných informácií o zahraničných príjmoch predsedu strany Jaroslava Naďa a z jeho vyjadrení o výraznej finančnej strate strany, ktorá má byť približne 740-tisíc eur, pričom strana súčasne realizuje rozsiahle politické a mediálne kampane,“ uviedla strana Zoroslava Kollára v tlačovej správe.

Žiada bezodkladne preveriť pôvod a zdanenie zahraničných príjmov, ako aj zdroje financovania kampaní a mediálnych aktivít, vrátane možnosti nepriamych plnení. „Zároveň upozorňujeme na potrebu konať bezodkladne, aby nedošlo k úpravám účtovných dokladov alebo strate dôkazov,“ dodal politický subjekt.

Právo na Pravdu bude tiež zároveň iniciovať ďalšie kroky k prevereniu možných porušení zákona pri financovaní politickej strany Demokrati.

