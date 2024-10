Na cestách v Košiciach pribudnú bezpečné priechody pre chodcov, majú znížiť riziko dopravných nehôd

V Košiciach pribudnú bezpečné priechody pre chodcov. Dané priechody by mali byť zvýraznené a nasvietené špeciálnymi asymetrickými LED svietidlami.

Ako uviedlo mesto Košice, mala by sa tak zlepšiť viditeľnosť chodcov, a tiež znížiť riziko dopravných nehôd.

Videodetekcia chodcov

„Na Sídlisku Ťahanovce pôjde o dva priechody pre chodcov, na Ázijskej triede – medzi Čínskou a Belehradskou ulicou, a na Európskej triede v blízkosti zastávky MHD Berlínska. Nasvietený a bezpečnejší bude aj priechod pre chodcov v Starom Meste na Staničnom námestí pri vstupe do Mestského parku,“ avizuje samospráva.

Pri priechodoch by z oboch strán malo pribudnúť aj dopravné značenie s výstražnými blikačmi, ktoré by mali upozorniť vodičov na prítomnosť chodcov, a to za pomoci videodetekcie, vďaka ktorej sa rozblikajú.

Rovnaké dopravné značenie by malo pribudnúť aj v MČ Juh na Jantárovej ulici, konkrétne medzi Palárikovou a Fibichovou ulicou.

„Okrem toho sa na Palárikovej ulici č. 2 až 10 vybuduje nové verejné osvetlenie. Pribudne päť stožiarov so SMART LED svietidlami, ktoré osvetlia chodník a cestu pred bytovým domom,“ dopĺňa mesto.

Zvyšujú bezpečnosť

Práce zabezpečí spoločnosť PROGRES MT, hotové by mali byť do siedmich mesiacov. Ich cena je necelých 124-tisíc eur s DPH.

„Pokračujeme v našom záväzku zvyšovať bezpečnosť chodcov, cyklistov aj motoristov. V závere minulého roka sme nasvietili priechody pre chodcov na frekventovaných úsekoch ciest na Moldavskej ceste v blízkosti zastávky MHD OC Optima a na Štefánikovej ulici, medzi Kmeťovou ulicou a Kasárenským námestím,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Samospráva tiež pripomenula, že podobne nasvietené priechody sú aj na Triede KVP, Moskovskej triede, Rovníkovej a Ondavskej ulici.

Inteligentné dopravné značenie s blikačmi zas možno nájsť na priechodoch na Južnej triede, Národnej triede, ale napríklad aj na Staničnom námestí či Americkej triede.