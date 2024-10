Motoristi môžu naplno využívať ďalšiu časť križovatky Lietavská Lúčka, vstup do Žiliny je tak bez obmedzení (video)

Od včerajšieho večera môžu motoristi naplno využívať ďalšiu časť križovatky D1 Lietavská Lúčka. Pre vodičov osobnej aj nákladnej dopravy, ktorí využívajú diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka na vjazd do Žiliny, to znamená rýchlejšiu a pohodlnejšiu jazdu. Priemerne na tomto úseku smerom do Žiliny prejde denne zhruba 2 500 vozidiel, ktorým sa značne uľahčí doprava.

„Sprístupnili sme ďalšiu časť križovatky, vďaka čomu bude doprava v tomto úseku plynulejšia a komfortnejšia,“ uviedol Július Mihálik, investičný riaditeľ NDS.

Otvorením ďalšej časti križovatky Lietavská Lúčka sa tak umožnil vstup do Žiliny v plnohodnotnom dvojpruhu. Odstránilo sa aj súčasné dočasné riešenie, kedy je doprava na D1 už pred tunelom Žilina vedená v jednom pruhu. Keďže sa na danom úseku vykonávali stavebné úpravy, pre minimalizáciu dopravných obmedzení sa súbežne vykonala aj údržba tunelov.

Pred samotným sprejazdnením križovatky bolo potrebné ešte v tuneloch spraviť funkčné testy a nastaviť detekciu, taktiež demontovať klemfixy, zvodidlá a dopravné značenie, osadiť dopravné gombíky, vyčistiť celú komunikáciu, zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie, namontovať smerové dosky či osadiť betónové zvodidlá.