Diaľničiari sprístupnia časť križovatky Lietavská Lúčka, vodičom sa zjednoduší vstup do Žiliny z D1

Od októbra sa zvýši dopravný komfort pri vstupe do Žiliny. Národná diaľničná spoločnosť motoristom sprístupní ďalšiu časť križovatky Lietavská Lúčka. Prístup do Žiliny z D1 sa tak zjednoduší. Sfinalizovanie časti križovatky si vyžiada aj dočasné obmedzenia.

Rýchlejší vstup

Národná diaľničná spoločnosť začiatkom budúceho mesiaca odovzdá motoristom do užívania ďalšiu časť križovatky D1 Lietavská Lúčka. V praxi to znamená, že osobná a nákladná doprava z D1 bude mať rýchlejší a komfortnejší vstup do Žiliny.

„Súčasné riešenie vstupu do Žiliny sa zjednoduší. Vďaka tomu bude každodenná doprava v tomto úseku o čosi plynulejšia a pohodlnejšia,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ NDS.

Dočasné obmedzenia

Otvorením ďalšej časti križovatky Lietavská Lúčka sa tak umožní vstup do Žiliny v plnohodnotnom dvojpruhu. Odstráni sa aj súčasné dočasné riešenie, kedy je doprava na D1 už pred tunelom Žilina vedená v jednom pruhu.

Sfinalizovanie vetvy križovatky a jej odovzdanie do užívania motoristom si vyžiada aj dočasné obmedzenie. Od 20. septembra tak súčasné provizórne odbočenie na Lietavskej Lúčke na Žilinu bude do konca mesiaca uzavreté, aby mohli prebehnúť finalizačné stavebné práce.