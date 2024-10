Menej liniek, ale autobusy budú jazdiť častejšie. MAD v Trnave čakajú zásadné zmeny

Mestskú autobusovú dopravu v Trnave čakajú zásadné zmeny, ktoré začnú platiť ešte koncom tohto roka. Počet liniek mestskej dopravy klesne z trinástich na sedem, autobusy však budú jazdiť častejšie.

Na štyroch linkách budú dokonca počas rannej a poobednej špičky jazdiť v 15-minútových intervaloch. Aj na ďalších linkách budú zavedené pravidelné intervaly, prehľadnejšia bude aj mapa liniek.

Vedenie mesta sľubuje cestujúcim efektívnejšiu, pohodlnejšiu a cenovo výhodnejšiu mestskú dopravu.

Zavedenie predplatných cestovných lístkov

Po novom bude upravené aj trasovanie liniek, aby obslúžili všetky mestské časti a prepojili ich navzájom i s dôležitými bodmi záujmu. Medzi najvýznamnejšie plánované zmeny patrí zavedenie predplatných cestovných lístkov, čo prinesie väčší komfort pre pravidelných cestujúcich.

Ako informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová, na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v utorok 29. októbra budú poslanci rokovať o ich cenách.

Ďalšou novinkou budú zastávky na znamenie, na ktorých vozidlo zastaví, len ak na zastávke niekto nastupuje alebo vystupuje. Tento krok podľa radnice zvýši flexibilitu dopravy a jazda autobusu bude lepšie prispôsobená aktuálnemu dopytu.

Optimalizácia autobusovej dopravy

Na začiatku bude zastávok tohto typu menej, pokiaľ sa tento systém osvedčí, pribudnú postupne ďalšie. Cestujúci budú môcť po novom nastupovať aj cez zadné dvere autobusu, čo taktiež urýchli proces vybavenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Neustále pracujeme na zlepšovaní verejnej dopravy a služieb pre verejnosť. Najnovší model optimalizácie autobusovej dopravy v meste je výsledkom komplexného zberu dát, dôkladnej analýzy a spracovania pripomienok od obyvateľov. Spolu s novými investíciami do elektrifikácie vozového parku a infraštruktúry prinesie výrazne vyššiu úroveň udržateľnej mobility v meste,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Spoločnosť Arriva, ktorá mestskú dopravu v Trnave zabezpečuje, by mala v priebehu budúceho roku nahradiť 17 najstarších autobusov novými elektrobusmi.

Najvyťaženejšie linky v meste

Podľa Erika Matoviča z odboru dopravy Mestského úradu v Trnave sú z terajších trinástich liniek v meste najvyťaženejšie linky číslo 3 a 4, všetky ostatné sú využívané podpriemerne.

Problematické sú ranné a poobedné špičky, najfrekventovanejším uzlom je železničná stanica. Cestujúcich trápia nedostatočné spoje, príliš dlhé trasy niektorých liniek, meškania či nevyhovujúce umiestnenie zastávok.

Mnohí ľudia preto namiesto mestského autobusu volia individuálnu prepravu autom, čo cesty ešte viac zahusťuje. „Sme si vedomí, že modernizácia mestskej dopravy je nevyhnutná, a preto prinášame riešenia, ktoré reflektujú potreby moderného mesta a jeho obyvateľov,“ povedal k pripravovaným zmenám Matovič.

Nový koncept mestskej autobusovej dopravy v Trnave by mal podľa vedenia mesta vstúpiť do platnosti v polovici decembra. Trnava už od 30. septembra zmenila názvy zastávok, do ktorých sa dostali skôr body záujmu, ako sú napríklad nákupné centrá alebo iné známe objekty. V budúcom roku samospráva ráta so zbieraním podnetov a pripomienok, ich vyhodnocovaním a zapracovaním do praxe.