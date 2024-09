Železničná stanica v Žiline prechádza modernizáciou. Cestujúci musia počítať s náhradnou dopravou aj uzatvorením nástupíšť

Železničnú stanicu v Žiline čaká od 1. októbra 2024 dlhodobá výluka, ako aj významné zmeny. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili, že zmena zahŕňa dlhodobú výluku nepárnej skupiny Železničnej stanice Žilina – osobná stanica.

Výluková činnosť by mala byť ukončená v priebehu mesiaca december 2025. Ako ďalej uviedol Odbor komunikácie a marketingu, ŽSR si uvedomujú nepríjemnosti spojené s týmito zmenami a žiadajú cestujúcich o pochopenie a trpezlivosť počas modernizácie.

Železničná trať Žilina – Rajec bude úplne vylúčená

Cestujúcich sa týkajú viaceré uvedené zmeny a obmedzenia. Nástupištia č. 1, 1R, 2, 5, 6 a 7 budú uzatvorené a stavebné práce sa presunú do tejto časti stanice. Všetky vlaky budú prepravované po novej časti koľajiska. V období od 1. októbra 2024 do 30. apríla 2025 bude úplne vylúčená železničná trať Žilina – Rajec.

Počas tohto obdobia bude zavedená náhradná autobusová doprava. Autobusy náhradnej dopravy budú pristavené pred budovou železničnej stanice. K dispozícii budú nové nástupištia č.3 a č. 4 pre vlaky všetkých smerov okrem Rajca.

Cestujúci by mali mať časovú rezervu

„Pre regionálne rýchliky z a do Bratislavy, vlaky č. 701 – 716, bude slúžiť dočasné nástupište U, ktoré je prístupné z podchodu z Národnej, respektíve z Uhoľnej ulice. V prípade mimoriadností môžu byť na toto nástupište presmerované aj iné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame vytvoriť si dostatočnú časovú rezervu na presun na nové nástupištia číslo tri a číslo štyri, ako aj na dočasné nástupište U. Presun z vestibulu na nástupište U trvá približne 10 až 15 minút. K dispozícii sú výťahy na oboch stranách podchodu – ulica P. O. Hviezdoslava a Uhoľná ulica,“ doplnil Odbor komunikácie a marketingu ŽSR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Železnice Slovenskej republiky zároveň odporúčajú cestujúcim, aby na nákup cestovných lístkov využívali webové a mobilné aplikácie, čím predídu časovému zdržaniu. Taktiež upozorňujú, že bezbariérový prístup pre cestujúcich so zdravotným postihnutím bude výhradne z Uhoľnej ulice.

Špeciálne potreby treba nahlásiť vopred

Cestujúci so špeciálnymi potrebami musia svoju cestu nahlásiť dopravcovi minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré sú pre cestujúcich dôležité, patrí aj to, že vstup do areálu železničnej stanice zo strany ulice P. O. Hviezdoslava bude z dôvodu bezpečnosti uzatvorený, okrem vstupu cez vestibul.

„Vestibul bude zo strany prvého nástupišťa uzatvorený – prístup bude len zo strany od mesta. Schodištia z podchodu na prvé a druhé nástupište budú uzatvorené. Stojany na bicykle na prvom a piatom nástupišti budú zrušené. Cyklistom odporúčame využívať stojany na zastávke MHD smer Hurbanova ulica. Parkovisko pred budovou železničnej stanice nebude prístupné pre osobné automobily. Veríme, že tieto zmeny prispejú k zvýšeniu kvality a kapacity železničnej dopravy v Žiline po dokončení modernizácie,“ uzavrel Odbor komunikácie a marketingu ŽSR.