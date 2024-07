Letiskom Košice prešlo za prvý polrok viac ako 270-tisíc cestujúcich, najsilnejším mesiacom bol jún

Bránami letiska Košice prešlo za obdobie január až jún tohto roka 271 077 cestujúcich. To predstavuje medziročný nárast o 9,4 % a v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 ide o nárast až o 23,5 %.

Chuť cestovať neutícha

Vyše 216-tisíc cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej z deviatich destinácií (Dublin, Liverpool, Londýn Luton, Londýn Stansted, Praha, Varšava, Viedeň, Zürich, Zadar). Ďalších vyše 52 tisíc cestujúcich letelo z resp. do Košíc na charterových letoch.

„Naše štatistiky potvrdzujú, že ani po rekordnom roku 2023 apetít východniarov po leteckej doprave neutícha. Veľmi nás teší, že rastie počet cestujúcich na pravidelných i charterových letoch, vďaka čomu sme zaznamenali najúspešnejší prvý polrok i najúspešnejší jún v histórii letiska Košice. Ďakujeme za dôveru všetkým cestujúcim, ktorí si zvolili letisko Košice ako letisko prvej voľby,“ povedal Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.

Najsilnejší bol jún

V prvej polovici roka bol najsilnejším mesiacom jún s 90 995 vybavenými cestujúcimi. V ponuke cestovných kancelárií je pre zájazdy s odletom z Košíc dostupných 17 destinácií v 11 krajinách: v Albánsku (Tirana), Turecku (Antalya, Izmir), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos, Patras), Chorvátsku (Brač), Čiernej Hore (Podgorica), Egypte (Hurghada, Marsa Matruh), Španielsku (Palme de Mallorca), Taliansku (Lamezia Terme), Tunisku (Monastir) a na Cypre (Larnaca).

Túto ponuku dopĺňa pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, ktoré až do 29. septembra dvakrát týždenne prevádzkuje spoločnosť Ryanair.

Populárne sú tiež destinácie ako Malaga, Barcelona, Paríž, či Rím, do ktorých sa dá z Košíc odletieť s pohodlným prestupom vo Viedni, Zürichu, či Varšave. Počas letných mesiacov sa z Košíc vďaka ponuke sieťových dopravcov Austrian Airlines, LOT Polish Airlines a SWISS častejšie lieta aj do Severnej Ameriky. Medzi najobľúbenejšie destinácie patria New York, Los Angeles, Miami a Toronto.