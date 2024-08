Letisko Poprad-Tatry zaznamenalo najvyššie prevádzkové výkony za 50 rokov, od októbra pridáva lety do Londýna

Letisko Poprad-Tatry hlási najvyššie prevádzkové výkony za posledných 50 rokov a od októbra pridáva lety do Londýna. Za prvých sedem mesiacov tohto roka odbavilo viac ako 66-tisíc cestujúcich. Ide medziročne o nárast o 78 percent.

Informoval o tom v utorok technologický riaditeľ letiska Martin Švidroň. Zároveň letisko v tomto období vybavilo takmer 6-tisíc leteckých pohybov, čo je takmer rovnako, ako za celý predpandemický rok 2019, ktorý bol dovtedy najúspešnejší v modernej histórii letiska.

Jeden z najúspešnejších rokov

Predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka je presvedčený o tom, že tento rok bude pre letisko Poprad-Tatry jeden z najúspešnejších. A to po stránke prevádzkových výkonov, aj po stránke ekonomickej.

„Letisko Poprad-Tatry je dôležitá dopravná infraštruktúra, súčasť európskeho dopravného koridoru TEN-T. Svojou unikátnou polohou dokáže výrazne pomôcť cestovnému ruchu v najžiadanejších turistických regiónoch krajiny. A preto spoločne s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR intenzívne hľadáme možnosti ďalšieho rozvoja letiska,“ uviedol.

120 charterových letov

Tohtoročná letná sezóna sa na letisku pod Tatrami začala prvým letom 5. júna a potrvá do 26. septembra. Pozostáva zo 120 charterových letov. Na svoju dovolenku koncom siedmeho mesiaca vycestovalo z letiska viac ako 21-tisíc dovolenkárov, čo je dvakrát viac ako v roku 2023.

Konkrétne sa z Popradu lieta šesťkrát do týždňa do Turecka, dvakrát do Bulharska a každých sedem dní prvýkrát v histórii spod Tatier do Afriky, konkrétne do Tuniska. Okrem toho fungujú aj dve pravidelné linky na londýnske letiská Luton a Stansted. Od októbra pribudne aj tretia rotácia týždenne.

„Úspešnejšie už boli iba roky 1970 – 1976, keď letisko Poprad patrilo medzi tri najdôležitejšie letiská v Československu a z Popradu sa lietalo do celého sveta,“ skonštatoval Švidroň.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.