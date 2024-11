Križovatka Lamač bude menej zaťažená, úsek s obmedzeniami na lamačskej D2 sa skráti o polovicu (video)

Oprava odvodňovacieho systému na D2 medzi Bormi a tunelom Sitina úspešne prešla prvou fázou. Úsek, na ktorom sú aktuálne motoristom k dispozícii zúžené jazdné pruhy, sa skráti na polovicu. Práce na oprave diaľničnej kanalizácie budú pokračovať aj počas decembra.

Prvá etapa projektu protihlukovej steny – oprava diaľničnej kanalizácie predbieha schválený harmonogram. V súčasnosti je tak možné trojkilometrový úsek so zúženými jazdnými pruhmi skrátiť približne o 1,5 kilometra. Uvoľní sa aj križovatka Lamač, ktorá patrí medzi najkomplikovanejšie dopravné body na tomto úseku.

Neinvazívna nemecká technológia šetrí dopravu aj čas

„Oprava odvodňovacieho systému sa odohráva predovšetkým v podzemí, takže motoristi nevidia pracovníkov ani množstvo ťažkých mechanizmov. Napriek tomu opravy napredujú. Používame nemeckú technológiu, ktorá umožňuje neinvazívny postup. Vďaka tomu sa nemusel odstaviť jeden jazdný pruh, došlo len k ich zúženiu,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Samotná diagnostika diaľničnej kanalizácie potvrdila, že oprava kanalizačného systému bola absolútne nevyhnutná. Do kanalizácie sa dostávali nánosy inertných materiálov. Zároveň voda unikala aj mimo výpuste. To malo za následok podmáčanie základov opôr mostného objektu, ktorý je súčasťou diaľnice D2.

Práce pokračujú aj počas víkendov a večerných hodín

„Podľa predbežných výsledkov diagnostiky je most stabilný, jeho životnosť sa únikom vody zatiaľ neskrátila. V prípade, ak by tento stav trval naďalej, je otázka času, kedy by sa podmáčanie pilierov prejavilo na stabilite mostu na D2. Mostný objekt bude nevyhnutné rekonštruovať v rámci budovania protihlukovej steny,“ uzavrel Július Mihálik. Opravou kanalizácie sa predišlo možnému vážnejšiemu poškodeniu tohto objektu.

Oprava kanalizácie je podľa NDS jedna z najpodstatnejších súčastí celého projektu výstavby protihlukovej steny. Práce naďalej prebiehajú počas pracovných dní i víkendov, ak to poveternostné podmienky umožňujú, aj počas večerných hodín.